Una madre exhibe a Calderón, Noroña enfrenta a Genaro, el telemontaje de Televisa…

Genaro García Luna, el “super policía” de Felipe Calderón y quien lideró la estrategia de seguridad durante dicho sexenio, fue sentenciado a poco más de 38 años en prisión en Estados Unidos por cinco delitos relacionados con el narcotráfico. El personaje oscuro del ex secretario puede entenderse a través de lo que dijo el juez Brian Cogan, quien lo señaló de tener una “doble vida”: una como el encargado de la seguridad de México y la otra como narcotraficante. También puede entender por su carrera que comenzó a los 25 años en el Cisen o por los momentos más polémicos que protagonizó.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La historia de Genaro García Luna y cómo llegó a ser condenado en Estados Unidos por narcotráfico se podría construir de diferentes maneras. Una de ellas es a través de los reclamos de madres de jóvenes asesinados por su “guerra contra el narco” junto a Calderón, pasando por el telemontaje que planeó para detener a Florence Cassez e Israel Vallarta y los reclamos de Gerardo Fernández Noroña, quien en reiteradas ocasiones lo confrontó por sus vínculos con el crimen.

Este 16 de octubre, García Luna fue condenado en la corte de Brooklyn a poco más de 38 años en prisión por cinco delitos: tres por conspiración para traficar cocaína, uno más por participar en una empresa criminal continua y otro por dar declaraciones falsas a las autoridades. Pero su carrera y las confrontaciones sobre sus vínculos con el crimen organizado comenzaron cuando a los 25 años entró al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional. De ahí tomó vuelo.

En 2001, con Vicente Fox, se convirtió en el director de la Agencia Federal de investigación (AFI), cargo bajo el cual realizó el telemontaje del caso Cassez-Vallarta; luego saltó a ser el secretario de Seguridad Pública federal en 2006 con Felipe Calderón y se convirtió en uno de los rostros más visibles de la llamada “guerra contra el narco”; en este puesto, García Luna presumía la detención de líderes criminales y al dejar el cargo, en 2012, la DEA identificó vínculos del Genaro con el crimen organizado desde, por lo menos, una década atrás.

Para 2018, su nombre apareció en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, también en la corte de juez Brian Cohagn en Brooklyn y fue el 9 de diciembre de 2019 que lo detuvieron en Texas. El 21 de febrero de 2023, tras un juicio de 5 semanas, lo declararon culpable por esos cinco cargos relacionados con el crimen organizado y en México se informó que lo investigan por una red de lavado de dinero, por 746 millones de dólares. Hace dos días, fue condenado a 38 años de cárcel.

CASO CASSEZ-VALLARTA

En orden cronológico, un video con el que se podría describir a García Luna es el del montaje para la detención de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta. Hace casi 19 años, el 8 de diciembre de 2005, la Agencia Federal de Investigación que encabeza García Luna, desplegó un operativo en un rancho que derivó en la detención de Cassez y Vallarta, acusados de ser parte de una banda de secuestradores identificada como Los Zodiaco.

La noticia no se dio a conocer en esa fecha, sino hasta la mañana siguiente, cuando la AFI recreó la detención frente a las cámaras de los principales noticiarios del país, uno de ellos, Televisa y su conductor estelar de ese entonces, Carlos Loret de Mola. Este “telemontaje” fue uno de los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó en cuenta para ordenar la liberación de Cassez en enero de 2013.

El caso de Vallarta ha sido distinto. Aunque sus abogados también han promovido recursos, hasta ahora no han logrado que salga de prisión, mientras la familia exige que quede en libertad tras haber sido blanco de “acusaciones fabricadas”. A pesar de la polémica y las evidentes violaciones a los derechos humanos, García Luna dijo que fue una “recreación” a petición de los medios y de ahí pasó a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública de Calderón.

Luis Cárdenas Palomino, uno de sus hombres más cercanos en este periodo, fue arrestado en México en 2021. En su caso, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de tortura, justamente en contra de familiares de Israel Vallarta.

LUZ MARÍA DÁVILA INCREPA CALDERÓN

Otro episodio para recrear el papel de Genaro García Luna en la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón lo protagoniza Luz María Dávila García, quien perdió a sus dos únicos hijos, Marcos y José Luis Piña Dávila, de 19 y 17 años de edad, en la masacre cometida el 31 de enero de 2010 en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua. Ese día, unos 60 estudiantes del CBTIS 128, del Colegio de Bachilleres 9 y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se reunieron para festejar un cumpleaños.

Un comando conformado por 20 sicarios los atacó; masacró a 15 e hirió de gravedad a 12, todos entre 15 y 20 años de edad. Todo esto bajo la estrategia de Seguridad de Calderón y su mano derecha, García Luna.

Luz María sepultó a sus hijos junto con los otros 13 jóvenes masacrados y a los pocos días, Felipe Calderón viajó a Ciudad Juárez y se topó con su coraje como madre. Ella se apostó frente al entonces Presidente, lo miró a los ojos y le dijo: “Yo quiero que se haga justicia, no nada más para mis dos niños, sino para todos los demás niños. Yo no puedo darle la mano y decirle ‘bienvenido’, porque para mí no es bienvenido”. A un lado estaba Margarita Zavala y Genaro García Luna, escuchando estas mismas palabras.

“Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. Nadie de ustedes lo es, ¿sí? Aquí nadie lo es. Porque aquí son más de dos años que se están cometiendo asesinatos; se están cometiendo muchas cosas y nadie hace nada”.

Antes, desde el extranjero, Calderón había llamado “pandilleros” a los jóvenes masacrados, por lo que Luz María Dávila le pidió cuentas:

“Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto. No es justo; mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora lo que quiero es que usted… usted se retracte de lo que dijeron, de lo que usted dijo: que eran pandilleros. Mentira”. “Uno de mis hijos estaba en la UACH y el otro estaba en la prepa. No tenían… no tenían tiempo. No puede ser que digan que eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle, estudiaban y trabajaban”, le aclaró. Lo que le dijo a Calderón y a García Luna sigue retumbando en la conciencia nacional y toma fuerza con la sentencia dictada en su contra.

Esta no fue la única ocasión que una madre reclamó a Felipe Calderón por las consecuencias trágicas de su estrategia de seguridad a cargo de García Luna. Patricia Duarte, la madre de Eduardo Alonso, una de las 49 víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, le exigió al entonces Presidente que le diera una respuesta pero Calderón, con tono molesto, le dijo que le respondería pero que primero hablaran todos.

“¿Habrá justicia para mi hijo? ¿Y los 49 hijos qué? ¿Usted sabe lo que es justicia? Para mi justicia es que cada uno de los responsables de la muerte de mi hijo esté tras las rejas”, dijo Duarte.

Otro caso fue el de Edith Pérez, quien en noviembre de 2012 increpó a Calderón por la desaparición de dos de sus hijos y otros tres familiares, y la falta de resultados en la investigación del caso. Al inicio de un acto oficial en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, interrumpió el discurso para decirle que su familia se sentía abandonada por las autoridades, de las que no habían obtenido respuesta.

NOROÑA ENCARÓ TRES VECES A GARCÍA LUNA

¿De qué otra manera se puede describir a García Luna? Puede ser desde las palabras de Gerardo Fernández Noroña, actual presidente de la mesa directiva del Senado, quien increpó en tres ocasiones a Genaro García Luna y lo llamó asesino en repetidas ocasiones. El primer episodio ocurrió en 2009, durante la primera comparecencia en la Cámara de Diputados como secretario de Seguridad.

En esa ocasión, Noroña le dio la espalda a García Luna y luego, al terminar su discurso, se escucha la frase: “eres un asesino”, que grita Fernández Noroña y es ahí donde se le pide que guarde el orden. Él responde que según el reglamento de San Lázaro dice que podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos, pero en caso de injurias o calumnias, el interesado, en este caso García Luna, podrá reclamarlas en la misma sesión. Sin embargo, el secretario permaneció en silencio.

Tras esto, menciona que el “secretario de Gobierno de facto tiene la oportunidad en la sesión de desmentir que es un asesino, que sostengo con toda responsabilidad y remito al diccionario de la Real Academia Española para ver lo que es un asesino, lo cual sostengo que es. Puedo subir a la tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara, así que no es ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente”.

Esa no fue la única vez que Noroña enfrentó a García Luna. Un año después, en 2010, el entonces secretario de Seguridad acudió a la Cámara de Diputados a comparecer por la glosa del cuarto informe de Gobierno de Felipe Calderón. Ahí, Fernández Noroña volvió a sostener que García Luna era un asesino y que había incrementado su carrera criminal, así como sus propiedades.

Noroña dijo que “la guerra contra el narco” no tenía sustento legal “y que ha bañado de sangre al país”, por lo que García Luna y Calderón debían estar en la cárcel: “no van a quedar impunes de los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la nación y del pueblo de México”. “Le repito que es un asesino y lo voy a denunciar ante la Procuraduría General de la República, con todo lo que en la mesa tengo, para que usted termine en la cárcel, donde debe estar”.

La tercera vez fue el 12 de octubre de 2011, en su comparecencia como secretario de Seguridad ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, donde Noroña, con García Luna de frente, le dijo: “¿por qué no han procedido penalmente contra estos expresidentes?, ¿qué es lo que los hace diferenciarse de ustedes?, ¿cuántos desaparecidos hay?… Usted es uno de los delincuentes más peligrosos si le damos el mando único estaríamos perdidos”.

“Se ha tardado casi 12 años en responderme que no es asesinado y usted sabe que lo es. Tiene las manos llenas de sangre, de niños, de familias, de hombres, de mujeres inocentes que no tenían nada que ver con el crimen organizado…Ya le dije, voy a acudir ya a denunciarlo formalmente a denunciarlo a la pgr, tengo ya un expediente de buen tamaño. Es falso que combata al crimen organizado, usted está aliado con ‘El Chapo’ Guzmán. La gente se está jugando la vida en los municipios y usted se la pasa descalificando, ni siquiera sabe el número de policías federales que han muerto, que han desaparecido. El mentiroso es usted, el asesino es usted, el criminal es usted, el hampón es usted, el desalmado es usted”, le dijo.

Ya en tiempo presente, 2024, y el mismo día que se le dictó sentencia a García Luna, como Presidente de la mesa directiva del Senado, Noroña dijo: “No se lo mandé decir, cuando yo era diputado se lo dije de frente, lo que era y representaba, y en lo personal no le deseo ningún mal pero está pagando las consecuencias de sus actos delictivos que desde esa dura época yo lo denuncié con firmeza…Bueno, ya sólo falta Felipe Calderón Hinojosa”.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.