Madrid, 20 de abril (Europa Press).- Un nuevo estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri (Estados Unidos) ha evidenciado que los pacientes hospitalizados con neumonía por COVID-19 tienen un mayor riesgo de desarrollar demencia que aquellos con otros tipos de neumonía.

En su trabajo, publicado en la revista científica Open Forum Infectious Diseases, los investigadores analizaron mil 400 millones de encuentros médicos anteriores al 31 de julio de 2021.

Seleccionaron pacientes hospitalizados con neumonía durante más de 24 horas. Entre 10 mil 403 pacientes con neumonía COVID-19, 312 (3 por ciento) desarrollaron demencia de nueva aparición después de recuperarse, en comparación con 263 (2.5 por ciento) de los 10 mil 403 pacientes con otros tipos de neumonía diagnosticados con demencia.

Only 3% of people who get Covid-19 pneumonia show symptoms of new-onset dementia. Nothing to worry about folks, it is just a bit of flu.

— Mind, forg'd manacles 🟨🟥 😷🇵🇸 (@FascistCentre) April 4, 2022