Aspirantes de 4T son ligados a campaña millonaria en redes, no sólo en espectaculares

Desde abril, páginas en Facebook e Instagram promocionan la imagen de la y los actuales aspirantes a representar a Morena, el PT y el Partido Verde en la contienda presidencial de 2024; 75 perfiles acumulan un gasto de más de 3 millones de pesos en publicidad.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– La y los aspirantes de Morena y partidos aliados que compiten por la candidatura presidencial se han deslindado de la propaganda difundida en espectaculares y bardas de distintos puntos del país, tampoco informan cuánto gastan en promoverse en redes sociales, donde sólo en Facebook e Instagram 75 perfiles acumulan de abril a julio más de 3 millones de pesos destinados a publicitar su imagen.

Aunque sólo los senadores con licencia Ricardo Monreal Ávila y Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista (PVEM) han pagado por anuncios en sus perfiles oficiales, la y los morenistas Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández, y en menor medida el petista Gerardo Fernández Noroña, también son promovidos pero a través de cuentas que utilizan como nombre frases de apoyo, de acuerdo con datos de la Biblioteca de anuncios de Meta.

Destaca el caso de la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum porque 29 cuentas de Facebook e Instagram gastaron 1 millón 071 mil 338 pesos para difundir su imagen del 17 de abril al 15 de junio; también el del excanciller Marcelo Ebrard, pues en el mismo periodo fueron 27 los perfiles los que pagaron al menos 1 millón 63 mil 553 pesos con el mismo objetivo.

El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López ocupa el tercer lugar como el aspirante con más promoción desde cuentas distintas a la de él: 14 páginas pagaron 525 mil 667 pesos para publicitarlo.

Ricardo Monreal y Manuel Velasco han sido promovidos por al menos un perfil distinto al suyo, con esa publicidad y la que ellos mismos costearon en sus páginas oficiales suman 252 mil 619 pesos y 91 mil 979 pesos respectivamente. Mientras que para Fernández Noroña sólo se registra el pago de un anuncio a través de una cuenta distinta a la de él por un máximo 100 pesos.

En la revisión realizada por este diario digital a la base de datos de la empresa Meta no se incluyó lo que pagó una de las páginas pro Sheinbaum Pardo para difundir un anuncio porque, con lo informado hasta el momento por Facebook e Instagram, sólo se sabe que el costo fue igual o menor a 100 pesos; lo mismo pasó con dos perfiles de apoyo a Ebrard Casaubón donde se difundieron cuatro anuncios; en el caso de Adán Augusto López, por la misma razón no se contabilizaron tres anuncios en tres páginas –una en cada una–, y para Fernández Noroña no se sumó la única publicación pagada de un perfil descrito como ciudadano.

En total, mil 889 anuncios en Facebook e Instagram que difundieron la imagen de las seis personas en búsqueda de la candidatura presidencial de la alianza Morena-PT-PVEM durante los últimos cuatro meses han costado 3 millones 5 mil 156 pesos. Si bien las giras comenzaron oficialmente el 19 de junio, estos datos dan cuenta de la promoción anticipada que la y los aspirantes realizaron en internet.

Pese a los millones de pesos gastados en este tipo de propaganda, Citlalli Hernández Mora, secretaria general de Morena, descartó pedirle a la y los aspirantes de la alianza y sus simpatizantes que transparenten los gastos de la difusión de su imagen en redes.

“El tema de las redes sociales es muy difícil saber, de poder controlarlo. Me parece que muchos compañeros militantes, simpatizantes, están activos en la discusión y están debatiendo públicamente […] si los aspirantes se concentran en las asambleas territoriales todo será mucho más sencillo”, dijo en entrevista.

Aun en casos como los de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López –sin anuncios pagados desde sus redes, pero sí de simpatizantes–, Citlalli Hernández resaltó la dificultad de fiscalizar el activismo de militantes en redes, en cambio, opinó que desde la dirigencia de Morena deben seguir exigiendo el retiro de espectaculares.

La publicidad en redes sociales fue criticada esta semana por Fernández Noroña, quien en una carta abierta enviada a Mario Delgado, dirigente de Morena, llamó a que el partido pida a la y los aspirantes declarar cuánto han invertido en dichas plataformas, además de espectaculares, bardas y escritos, así como el origen de esos recursos.

El representante del PT calificó como “un acto de simulación” que a quienes compiten por la candidatura sólo se les ha pedido deslindarse de la propaganda de manera verbal. Hasta el momento, la información transparentada por morenistas abarca de manera general cuánto destinaron a transporte, logística de eventos, hospedaje y viáticos durante las cuatro primeras semanas de gira por el país.

PERFILES APOYAN A SHEINBAUM

Aunque la exmandataria capitalina no paga por publicidad en sus cuentas de Facebook e Instagram, al menos 713 anuncios sobre ella se han difundido desde abril en perfiles que destacan su nombre.

En 90 días, las páginas que más gastaron en promoverla fueron “Vamos con Sheinbaum”, “Claudia Va” y “Con Claudia hasta el Final”, a través de ellas se invirtieron 864 mil 125 pesos para 190 anuncios. Aunque ya fueron eliminadas, en las dos primeras se registraron publicaciones todavía a inicios de este mes.

Estos perfiles y otros tres que ya fueron eliminados –”Con AMLO y Claudia Hasta la Victoria”, “Mujeres Con Claudia” y “Jalisco Jala con Claudia”– invirtieron 87.3 por ciento del más de millón de pesos gastado en publicidad.

Las otras 23 páginas que pagaron por promover a Sheinbaum Pardo no han sido eliminadas, destaca que 13 de ellas fueron creadas entre el 21 y 23 de abril y el pago de sus anuncios fue atribuido a Maximizando Ideas, una empresa que, según destaca en su sitio web, se enfoca en crecer el impacto de marcas en el mundo digital.

Las 13 páginas están enfocadas en distintos estados, por lo que llevan su nombre y el de la aspirante, como “Oaxaca con Claudia” o “Sinaloa con Claudia”, y lo mismo en San Luis Potosí, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Guerrero, la Ciudad de México y Chiapas.

La Biblioteca de anuncios de Facebook y Meta muestra que en 19 de los 29 perfiles identificados como promotores de Sheinbaum Pardo se pagaron anuncios antes del inicio de las giras de morenistas: una página invirtió 11 mil 388 pesos en 10 publicaciones de abril, 13 pagaron para difundirse en mayo y seis en junio.

LAS REDES DE EBRARD

En 27 perfiles quedó documentado el pago de 744 anuncios a favor de Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores. “The Street Journal” está entre las páginas que más invirtió en ello, aunque en su descripción asegura ser un medio de noticias, sus publicaciones se enfocan en celebrar las propuestas hechas por el excanciller durante su gira. De abril a junio ha gastado 429 mil 276 pesos en 117 anuncios y sólo en los últimos siete días pagó 265 mil 876 pesos por 67 publicaciones.

Le sigue la cuenta “MarceLovers”, creada en julio de 2022 y que en 90 días gastó 384 mil 223 pesos en 158 anuncios, 201 mil 306 pesos fueron usados esta semana. En segundo lugar de inversión esta la página “Comiendo con El Carnal – Ya sabes cual” creada el 19 de junio y desde donde 124 mil 359 pesos se usaron para 367 anuncios enfocados en compartir “las recomendaciones culinarias de Marcelo Ebrard”.

La página ha difundido 11 videos –que ellos llaman episodios– donde documentan las visitas del exfuncionario a restaurantes y locales de comida en el país, el primero fue publicado el 20 de junio, un día después del inicio de la contienda interna.



Pero desde antes de las giras, se realizaron actividades en redes para promover a Ebrard Casaubón rumbo a la Presidencia, así lo demuestran las nueve cuentas abiertas en Facebook el 8 de junio y otra el 14 del mismo mes dirigidas a municipios de Sonora para regalar carne para azar a los ganadores de un sorteo con motivo de Día del Padre y en donde los anuncios fueron pagados por un hombre identificado como José Ramón Rodríguez Romero.

El 19 de junio en estas cuentas difundieron un video donde se observa a hombres recibiendo la carne, de acuerdo con la grabación se encontraban en Cajame, Hermosillo, Navojoa, San Luis Río Colorado, Álamos, Nogales, Huatabampo, Etchojoa, Puerto Peñasco y Magdalena. La mujer que entregó los insumos aseguró que Marcelo Ebrard estuvo detrás de la propuesta.

“Me da mucho gustó estar con el papá ganador de esta carne asada que hizo nuestro amigo Marcelo”, dijo la presentadora mientras en el fondo se observaba una lona colgada con el rostro del excanciller y el hashtag #ConMarceloSí. “Agradezco a Marcelo Ebrard, cumple su palabra”, agregó uno de los ganadores del sorteo.

Veintidós de las 27 cuentas donde se promocionó a Ebrard Casaubón en redes fueron creadas entre junio y julio. Y del total, en Cuatro de las páginas no informaron quién pagó por siete anuncios.

PERFILES CON ADÁN AUGUSTO

Los 289 anuncios a favor del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López han sido publicados desde cuentas donde se menciona su nombre, como las de “Ahora #EsAdán”, “Mexiquenses Unidos con Adán” y “Andan Agusto”, las tres con más anuncios pagados desde abril, cada una aportó respectivamente 426 mil 399 para 206 anuncios; 22 mil 939 pesos en 20 publicaciones y 19 mil 137 para otros seis anuncios.

Diez de las 14 cuentas que promueven su imagen fueron creadas entre enero y junio de este año, las restantes se formaron desde agosto de 2022. Todas ellas se caracterizan por publicar con frecuencia fotografías de Adán Augusto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



En uno de los perfiles incluso aseguraron que “Adán crece como la espuma” en las preferencias, aunque encuestas de medios como la publicada esta semana en El Financiero lo colocan en tercer lugar, por detrás de Clauida Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Entre los perfiles también está uno llamado “Agusto Del Chairo”, fue creado en abril y, además de jugar con el nombre del exfuncionario, publica contenido orientado a la comedia.

MONREAL, VELASCO Y NOROÑA

En los últimos tres meses, el morenista Ricardo Monreal ha pagado 32 anuncios en Facebook. La última semana gastó 31 mil 846 pesos en siete anuncios, y en el último mes fueron 124 mil 075 pesos para 26.

Entre los videos difundidos están cinco que promocionó con el hashtag #monREALity, en ellos cuenta parte de sus días, para cada uno de ellos pagó de mil a mil 500 pesos.

Además de la de él, otra cuenta abierta en abril en la misma red social publica todos los días las actividades de la gira del exlegislador aunque sólo ha pagado 466 pesos por dos anuncios.

Por su parte, Manuel Velasco, el otro aspirante que sí usa su perfil para promocionarse, tiene contabilizados 107 anuncios, 83 de los cuales costaron 72 mil 139 pesos y fueron pagados por Luis Humberto Morales Paniagua, el colaborador al que agredió con una cachetada en 2014 durante un mitin que encabezó como gobernador de Chiapas.

Mientras que la página “Amigos de Manuel Velasco” compró con mil pesos la difusión de dos anuncios en junio, uno de ellos lo promovieron con la frase “#SoyGüerista”. En el perfil publican diario informes sobre las propuestas del aspirante del Partido Verde, además de memes donde incluso resaltan su físico.

En el caso de Fernández Noroña, de abril a junio sólo el perfil “El pueblo decide, Noroña es el que sigue”, que se autodenomina “de apoyo ciudadano”, publicó un anuncio pero fue eliminado porque no se especificó quién lo pagó, sin embargo sigue compartiendo videos e imágenes de usuarios que muestran apoyo al petista.

