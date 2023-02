¡Alertas en la designación de consejeras y consejeros electorales!

Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó –por 473 votos a favor y una abstención– el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electo, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en diciembre del año pasado. Con lo cual inició el proceso de designación de cuatro consejeras y consejeros electorales, incluida la presidencia del máximo órgano electoral del país.

A este banderazo de salida le siguió –el 16 de febrero– la instalación del Comité Técnico de Evaluación (CTE), órgano ciudadano que tiene la importante encomienda de evaluar a las personas aspirantes a partir de los “principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad” y definir –con base en las mejores calificaciones– una lista de cinco aspirantes por cada una de las cuatro responsabilidades vacantes que entregará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados. ¡Nada menos!

Sin embargo, una primera alerta de este arranque es la propia integración del CTE con perfiles cercanos al partido en el gobierno. ¿Por qué llama la atención? Imaginemos que un jurado o el arbitraje de algún deporte –el que más les guste– esté cargado, tenga cercanía o se sospeche que puede favorecer a uno de los equipos. Evidentemente –además de llenarnos de enojo– dudaremos de la imparcialidad de su actuación o de la influencia de sus propios sesgos. Esta situación –ya no hipotética– trasladada al Comité Técnico de Evaluación prende los focos de la desconfianza por una posible intromisión y falta de independencia de su actuación.

¿Cuál puede ser la salvaguarda? La transparencia y máxima publicidad de su actuar. Recordemos que en el proceso de designación pasado (2020), el CTE no hizo públicas sus sesiones ni deliberaciones, mucho menos la metodología que utilizó o las entrevistas que realizó, y en la fase de definición de las quintetas casi se cae el tema por la posición de uno de sus integrantes con vínculos partidistas a todas luces innegables. En esta ocasión, además de las obligaciones constitucionales en la materia, la sentencia del TEPJF les mandata máxima publicidad de sus reuniones y a lo largo de todo el proceso. ¡Estemos atentas y atentos!

Cuatro alertas más que vale activar:

1. La primera, la oportunidad y totalidad de la información, a dos días de que concluya la apresurada etapa de registro de las personas aspirantes, el micrositio creado para ello no cuenta con información de los nombres ni trayectorias de quiénes aspiran a esta alta responsabilidad electoral. Es necesario algo más que una lista de folios y no solo para el CTE. ¡Todas y todos tenemos derecho a saber!

2. La segunda se relaciona con las entrevistas que realizará el CTE y no se transmitirán en vivo, con la justificación de no otorgar ventajas entre las personas aspirantes. Desde el Observatorio de Designaciones Públicas (ODP) hemos insistido en que la no transmisión de estos ejercicios es una mala práctica y va en contrasentido de la transparencia y máxima publicidad que deben garantizar. Una forma para proteger la igualdad de condiciones entre las personas participantes es a partir de formular una batería de preguntas previamente trabajadas, con el mismo nivel de dificultad y de temática, pero no repetidas. Lo que sucede, por lo general, es el planteamiento de la misma pregunta –o sumamente similar– a cada participante y evidentemente este poco cuidado en la preparación de las entrevistas da ventajas. ¡Es posible elaborar baterías de preguntas extensas y cuidadas!

3. En esta línea, la tercera alerta se vincula curiosamente con una buena práctica realizada en el proceso anterior (2020), el desarrollo de entrevistas públicas a quienes integren las quintetas por parte de la Junta de Coordinación Política que ahora no están previstas, requerimos un ejercicio de evaluación más exhaustivo y que abone al escrutinio y deliberación pública. ¡No más decisiones en lo oscurito!

4. La última, es la tibieza de no haber establecido una lista exclusiva de mujeres para la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues desde su creación como órgano autónomo en 1990 no ha sido presidido por una mujer. Esta decisión daría cumplimiento amplio al principio constitucional de paridad de género y, al mismo tiempo, disminuiría la brecha existente de las mujeres al frente de las instituciones del país. Sería histórico que por primera vez una mujer sea la presidenta. ¡Sí, con a!

#SinCuotasNiCuates

* Itzel es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.

