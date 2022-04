AMLO respalda campaña de Morena contra diputados que dijeron “NO” a Reforma Eléctrica

El Presidente López Obrador aseguró que los diputados de oposición que defendieron a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos son “traidores”.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este jueves la campaña de Morena en la cual se exhibirá a las y los diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, y a quienes calificaron de “traidores a la Patria”.

“Cada quien que se haga responsable de sus actos, pero que no se rasguen las vestiduras diciendo: ‘no quiero que me digan que soy traidor, cuando consciente o inconscientemente ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad [CFE] y dañar a millones de consumidores mexicanos’. Porque votaron consciente o inconscientemente a favor de Iberdrola”, sostuvo en su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, el mandatario mencionó que “las cosas hay que llamaras por su nombre” y manifestó que “ya basta de andar en lo oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del pueblo. Entonces son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la Nación”.

“Si son representantes populares ¿por qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron? (…) si defender a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición que me digan qué es” Fue lo que dijo AMLO sobre los carteles de “Traidor de la patria “ que hizo Morena pic.twitter.com/aRNPqn0HCM — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 21, 2022

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que ahora en su administración hay transparencia y no como en sexenios pasados en donde “no se sabía qué hacían los jueces, los ministros de la Corte, ni para qué era el Poder Judicial o el Poder Legislativo”. Además afirmó que en México “hay autonomía, equilibrio entre los poderes y un auténtico Estado de Derecho”.

“Si son representantes populares, ¿por qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron? Y además, está en el Código Penal. Si defender a Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición, que me digan qué es”, señaló.

No obstante, el Presidente dijo que ojalá y no haya confrontación. Y agregó que “tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización, eso no existe como tal en México, sólo que se estén refiriendo a una élite y al pueblo, en ese sentido sí, pero aquí no estamos 50/50. Aquí lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México, o se dedicaban a saquear, o estaban muy a gusto con el régimen de corrupción ahora están molestos, están inconformes y traen una campaña en contra de nosotros”.

El pasado 18 de abril en conferencia de prensa, Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, solicitó a las y los legisladores de la Cuarta Transformación (4T) que vayan a los seis estados donde habrá elecciones para Gobernador este año y “den testimonio” de cómo se desarrolló la votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

“Queremos que la gente, que el pueblo, vea las caras, los rostros, los nombres de los traidores, para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo, quién le dio la espalda a nuestros hijos, quién le dio la espalda a nuestros nietos”, sentenció.

Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, confirmó lo dicho por Mario Delgado y aseguró que la campaña tendrá especial énfasis en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades que tendrán elecciones para Gobernador el próximo mes de julio.

Citlalli Hernández dijo que la campaña consistirá en colocar en las plazas públicas de cada entidad y, en distritos representados por diputados que votaron en contra de la reforma, imágenes con los rostros de estos legisladores.

La Cámara de Diputados rechazó el domingo pasado la Reforma Eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que a pesar de haber sido votada por una mayoría simple en el pleno, no alcanzó la mayoría calificada; es decir, los votos de las dos terceras partes necesarias para todas las reformas constitucionales.

Morena y sus aliados acumularon 275 votos a favor de la iniciativa que proponía fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas –de los 355 que necesitaban–, mientras que la oposición, incluida la coalición Va por México y Movimiento Ciudadano (MC), juntó 223 votos en contra. No hubo abstenciones.