“Compartir mi date”, nueva función para compartir con amigos los detalles de una cita

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- “Compartir mi date” es la nueva función de la app de citas Tinder, que permite compartir planes y detalles de las citas de Tinder directamente con amigos y seres queridos desde la app.

“En Tinder, continuamos lanzando nuevas funciones que tienen como objetivo crear una experiencia divertida, segura y respetuosa para todos”, compartió en un comunicado Melissa Hobley, CMO de Tinder.

De acuerdo con Tinder, más de la mitad de los y las solteras (51 por ciento) menores de 30 años ya le hacen saber a sus amigos los detalles de sus próximas citas y, según nuevos datos obtenidos de un sondeo dentro de la app, uno de cada cinco usuarios de Tinder (18 por ciento) tienen toda la confianza para hablar y compartir los pormenores de sus planes con su mamá.

“Compartir mi date” está diseñada para amigos, padres y compañeros en general. Con un sencillo link, los usuarios pueden compartir la información de su cita, incluyendo lugar, fecha, hora y la foto de su match directamente desde la app. Pueden decidir con quién quieren compartir su date y crear un número ilimitado de citas dentro de la aplicación con hasta 30 días de antelación. La función estará disponible en Estados Unidos, México, Reino Unido, Australia, Canadá, Singapur, India, Irlanda, Alemania, Francia, España, Japón, Brasil, Suiza, Países Bajos, Italia, Corea, Vietnam y Tailandia en los próximos meses.

¿CÓMO PREPARAR UNA NUEVA CITA CON ALGUIEN QUE SE CONOCIÓ EN UNA APP?

Paul Brunson, experto global en relaciones de Tinder, compartió algunos consejos para ayudar a prepararse para ese momento en persona tan importante:

1. Prueba algo nuevo: Los planes para las citas no tienen porqué siempre ser una “tradicional” cena o tragos coquetos. Es posble encontrar algo que ambas personas disfruten, como un interés muy peculiar en común o un simple paseo por el parque tomando un café.

2. Los planes son de dos: Desde decidir dónde verse, qué hacer, el outfit ideal y compartir tus planes, ya debe ser parte del checklist para cada cita. Gracias a la función “Compartir tu date”, es aún más fácil hacerlo directamente desde la app con los amigos y seres queridos.

3. Ser uno mismo: No intentar ser alguien que no eres. En la era del “todo o nada”, las cualidades basadas en valores como el respeto y la lealtad son altamente apreciados.

4. Olvidarse del celular un rato: Prestar toda la atención a la persona en la cita, aunque los nervios pueden hacer que uno tome el teléfono, esto sólo romperá el flujo de la cita. Lo mejor es ponerlo en silencio, apartarlo de la vista y dedicarle tiempo a la persona.

5. Ser amable es cool: A veces una cita en persona puede estancarse. Siempre hay que tratar a la persona con respeto y como te gustaría que te trataran a ti. Incluso si las cosas no terminan funcionando románticamente, es posible nazca una nueva amistad. Lo más importante es confiar en el instinto: está bien cancelar una cita si algo no te cuadra y no estás 100 por ciento convencido.