Doqumenta 2024, el festival de cine que desafía e invita a la reflexión y el diálogo

Entre los documentales que forman parte de esta edición están los largometrajes El eco de la directora Tatiana Huezo, Yūrei (fantasmas) de Sumie García, Tratado de invisibilidad de la directora Luciana Kaplan y La mujer de estrellas y montañas del director Santiago Esteinou, entre otros.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- La duodécima edición de Doqumenta, el Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción, se realizará del 7 al 11 de agosto 2024 en la ciudad de Querétaro bajo los ejes de sustentabilidad, cuidado y acción, con la convicción de que el cuidado es la clave para afrontar los cambios que desafían la estabilidad, con la presentación de 76 títulos (22 largometrajes y 54 cortometrajes).

La cartelera dedicada a cine documental se podrá disfrutar en formato hibrido, con eventos presenciales en sedes gratuitas del área metropolitana de Querétaro y en línea, teniendo como herramienta hermana la plataforma de exhibición digital Nuestro Cine MX, del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

En Doqumenta 2024 se explorarán las historias de personajes y mundos que conmueven profundamente, a través de narrativas multidisciplinarias, historias inspiradoras que desafían a ser agentes activos de cambio, con el fin de construir una comunidad más proactiva, responsable y respetuosa. Además de explorar las amenazas también se tocan las soluciones posibles. Se busca que cada película seleccionada y evento multidisciplinario lleve a la reflexión y acción.

¿QUÉ VER EN DOQUMENTA 2024?

Del total delos 76 documentales de esta edición, 61 de ellos son títulos mexicanos, lo que representa el 80 por ciento del total y 15 son internacionales (de los países: Alemania, España, Francia, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Chile, Panamá, Ecuador, Colombia, Brasil y Perú), además de que 41 títulos están dirigidos o co-dirigidos por mujeres.

Estos documentales se proyectarán en 8 sedes, entre ellas recintos culturales e instituciones educativas del estado de Querétaro, del 7 al 11 de agosto, mientras que en la plataforma Nuestro Cine MX se podrán disfrutar títulos selectos del 7 al 18 de agosto.

Los títulos de este año estarán agrupados en diferentes programas:

–Programa Chimal: la única categoría en la que se realiza una competencia, en especifico de documental mexicano, mismo que abarca Selección Nacional (largometraje y cortometraje), Selección Querétaro y Selección Universitaria.

–FEM: documentales con perspectiva feminista y dirigidos por realizadoras.

–LGBTQI+: documentales en los cuales confluyan y se relaten las amplias diversidades sexogenéricas y sus manifestaciones.

–Hábitat: trabajos que abordan temáticas relacionadas a la forma en que se habita el planeta.

–Cosmovisiones y resistencias: documentales que abordan temáticas acerca del pensamiento, forma de vida, raíces y luchas de los diferentes pueblos originarios que coexisten en el país.

–Rostros y lugares: proyectos desarrollados como retratos de protagonistas cuyo impacto personal se transforma en un impacto cultural.

–Tecnonarrativas: documentales que sean inmersivos para experimentar a través de un visor en realidad virtual.

–Destinos: documentales que llevan a territorios cinematográficos, más allá de la región, en sete caso Baja California.

–Retrospectiva: para honrar el legado del director Diego Enrique Osorno como bastión del cine documental en México.

Entre los títulos revelados hasta el momento del Programa Chimal se encuentran, en la Selección Nacional Largometrajes: El eco de la directora Tatiana Huezo, Yūrei (fantasmas) de Sumie García, Nómadas de la 57 dirigida por Alberto Arnaut Estrada y José María Castro Ibarra, Tratado de invisibilidad dirigida por Luciana Kaplan, Ch’ul be, senda sagrada del director Humberto Gómez Pérez, La mujer de estrellas y montañas del director Santiago Esteinou, Después de las armas dirigida por Héctor Laso Machuca y Concierto para otras manos de Ernesto González Díaz.

En la Selección Nacional Cortometrajes se encuentran Stay Apart Together de Nicole Vanden Broeck, Trasiego dirigida por Amanda Woolrich Zárate, ¿Sueña el caracol en su hogar? (Does the snail dream of home?) del director Luis Armando Sosa Gil, Nyanga de Medhin Tewolde Serrano, Huachinango rojo (Behua Xiñá’) por Cinthya Lizbeth Toledo Cabrera y Coronas negras que cuenta en la dirección con André Lô Sánchez, Un campo que ya no huele a flores Dir. César Flores Correa, Carnaza del Laurel Guerra, Ra Savi Dir. Antonio Hernández Martínez, Esferas y gigantes dirigido por Gabriel Alejandro Sánchez y David Sánchez Martínez, Memorias de un análogo – de la directora Alejandra Bucio y Marce D’Agustino.

Mientras que en la Selección Universitaria hay títulos como: Por encima del agua Dir. Fernando Santellano Calderón, De la noche – Dir. Carla Virgilio Zavala, Crucificada de la directora Victoria Tonantzin Layune, Decir adiós de la directora Ivanna Valentina Gómez Sánchez, Solo por una noche: Yesica Duvali de Leonardo Marín Núñez y Fricción dirigido por Alonso Velasco y Diego Zenteno.

En la Selección Querétaro: Agua que corre: el cauce que nos une Dir. Luis Alberto Soto, Diario de mujeres de Andrea Sesma, Carolina Martínez y Vanessa Mejía; Eudaimonia de Santiago Adame, El oficio divino en la dirección María Lorena Lisotti, Voluntad dirigida por Gina M. Erosa, M. Michelle Rivera Ruiz y Claudia Alejandra Márquez Hernández, y Yá do̲ni ar nde: Flores del atardecer de Realización colectiva.

Este festival también cuenta con un concurso de pitching llamado ¡Luces, Querétaro, Acción! que busca reunir a creadores locales con directores, productores y guionistas de renombre nacional, fomentando el networking y la colaboración en la producción de cortometrajes de ficción y no ficción; se realizará el viernes 9 de agosto de 2024 dentro del marco de DOQUMENTA 12.

Poco a poco se irán revelando más detalles de la programación, sólo hay que permanecer atentos a sus redes sociales y apartar del 7 al 11 de agosto.