Una enfermera es condenada a cadena perpetua por matar a 7 bebés en Gran Bretaña

Por Brian Melley y Danica Kirka

LONDRES, 21 de agosto (AP).— Una exenfermera neonatal que mató a siete bebés bajo su cuidado e intentó asesinar a otros seis en un hospital del norte de Inglaterra fue sentenciada el lunes a cadena perpetua sin posibilidad de salir, mientras un Juez destacó “la crueldad y el cálculo” de sus acciones.

Lucy Letby, quien no se presentó ante el tribunal para escuchar su sentencia ni enfrentarse a padres afligidos, recibió la sentencia más severa posible según la Ley británica, que no permite la pena de muerte.

El Juez James Goss señaló que la cantidad de asesinatos e intentos, y la naturaleza de los crímenes por parte de una enfermera encargada del cuidado de los bebés más frágiles proporcionaron las “circunstancias excepcionales” necesarias para imponer un inusual “castigo de por vida”.

“Hubo malevolencia que rayaba en el sadismo en su acción”, dijo Goss, dirigiéndose a la acusada ausente. “Durante el transcurso de este juicio, ha negado fríamente cualquier responsabilidad por su mala conducta. No tiene remordimiento. No hay factores atenuantes”.

Después de 22 días de deliberación, el jurado en un tribunal en Manchester condenó a Letby, de 33 años. Las víctimas murieron en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester en el noroeste de Inglaterra entre junio de 2015 y junio de 2016.

“No creo que alguna vez superemos el hecho de que nuestra hija fue torturada hasta que no le quedó más lucha y todo lo que pasó durante su corta vida lo hizo deliberadamente alguien que se suponía que debía protegerla y ayudarla a ir a casa, donde pertenecía”, dijo la madre de una niña identificada como Infante I en un comunicado leído en la Corte.

