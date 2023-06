Un bebé de 4 meses y adolescente mueren en ataque armado en domicilio de Cd. Juárez

Otras dos personas resultaron lesionadas por motivo de la balacera; Fiscalía del estado asegura contar con datos de los atacantes.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Un adolescente y una bebé de cuatro meses en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron asesinados durante la madrugada del domingo.

Reportes de medios señalan que los hechos ocurrieron en las calles Desierto de Simpson y Desierto de Baja California, ubicadas en la colonia Parajes de Oriente, en Ciudad Juárez.

Como resultado del ataque, un adolescente de entre 15 y 17 años, y una bebé de cuatro meses de edad, murieron. Ésta última falleció mientras era trasladada por paramédicos de la Cruz Roja, informaron autoridades estatales.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

De acuerdo con testimonios de otros dos familiares, quienes fueron heridos durante el ataque, un hombre ingresó a su domicilio y disparó varias veces, matando al joven y la bebé en el acto.

Vecinos de la zona señalaron que la vivienda donde ocurrió la balacera era un punto de venta de drogas.

Autoridades que conforman la Mesa de Seguridad del estado informaron esta mañana que han iniciado con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

“Independientemente de cuál haya sido el móvil del ataque, estamos seguros de que no era contra ella”, dijo Gilberto Loya Chávez, Secretario de Seguridad estatal al lamentar el asesinato de la bebé.

Por su parte, César Jáuregui Moreno, Fiscal del estado de Chihuahua, afirmó que la dependencia cuenta con “datos sobre qué grupo criminal organizó esto y estamos sobre ellos”.