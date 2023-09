Enfrentamiento entre traficantes de migrantes y Marinos en Chiapas deja 3 heridos

Los presuntos traficantes de migrantes agredieron a los elementos de las fuerzas federales que respondieron el ataque.

Por Edgar H. Clemente

Tapachula, 21 de septiembre (AP) — Un enfrentamiento entre presuntos traficantes de migrantes y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en un municipio del estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala, dejó al menos tres civiles heridos este jueves, indicaron funcionarios judiciales y de seguridad.

Un agente de la Fiscalía estatal y un funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes pidieron el anonimato porque no estaban autorizados para hablar del caso, dijeron a The Associated Press que el choque ocurrió en el municipio de Suchiate cuando los marinos interceptaron un camión que trasladaba a una treintena de extranjeros.

Aseguraron que los presuntos traficantes de migrantes agredieron a los elementos de las fuerzas federales que respondieron el ataque. Los civiles heridos, de los que no se dio información sobre sus identidades, ni se precisó si se trataba de migrantes, fueron auxiliados por miembros de la Policía Municipal que llegaron al lugar y los trasladaron en patrullas a hospitales a la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Reporta @SEMAR_mx choque armado con presuntos traficantes de #Migrantes en #Suchiate. El enfrentamiento deja 3 heridos. La #Marina refiere que su personal fue agredido y que los hechos sucedieron en carretera #CiudadHidalgo a #ElDoradoNuevo cerca de comunidad #ElCampito. #Chiapas pic.twitter.com/ukaprWRqn4 — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) September 22, 2023

Algunos migrantes que eran trasladados en el camión huyeron durante la refriega, mientras que otros fueron entregados a las autoridades migratorias, aunque los funcionarios consultados no precisaron el número, ni las nacionalidades.

La frontera sur experimenta una nueva oleada migratoria. Más de la mitad de los 100 mil solicitantes de asilo hasta agosto lo han hecho en oficinas del sur de México, según las autoridades.

Con esa tendencia, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) estima que el año cerraría con una nueva cifra récord de 150 mil peticiones, mayor a la de 2021, que fue de 129 mil solicitudes.

Organizaciones de la sociedad civil pidieron ayuda humanitaria internacional para atender la nueva oleada migratoria que enfrenta el sur de México y que estiman se agudice en el último trimestre del año.

César Cañaveral, responsable de la pastoral de Movilidad Humana de la iglesia católica, dijo que las autoridades locales no han respondido eficazmente al fenómeno y están rebasadas.

Señaló que la política del Gobierno mexicano para tener una migración segura, ordenada y regular no ha funcionado.

“El Gobierno ya no tiene ni cómo dar respuesta a estos nuevos éxodos migratorios, como sabemos viene otra oleada saliendo de Panamá, el día de mañana [viernes] ya van a estar aquí. Creo que aquí se necesita una intervención de una respuesta internacional. Ya no pudo el Gobierno local”, subrayó.

Advirtió que muchos migrantes viajan mal informados de los riesgos y procedimientos que hay que seguir, lo que motiva situaciones de caos en las oficinas de atención como la COMAR y el Instituto Nacional de Migración (INM). “Existe una desesperación de salir al no tener un documento”, señaló.

Consideró que el Gobierno mexicano debe replantear su respuesta para atender el fenómeno migratorio.

Los albergues para migrantes también están saturados. El Belén, que dirige la Pastoral, tiene capacidad para atender a 150 personas, pero actualmente brinda ayuda a unos 500.

Olga Sánchez, del albergue Jesús El Buen Pastor, dijo que operan al doble de su capacidad. Aseguró que pueden atender a 800, pero que actualmente la cantidad de migrantes ronda los mil 600.