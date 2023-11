“Zambrano me dijo, borracho: ¿tú quién eres?”: Cuevas. Ataca a Alito, Romero, Monreal

La Alcaldesa de Cuauhtémoc anunció la conformación del “Bloque Diamante”, así como una pausa con el Frente Amplio, luego de que diera detalles de las traiciones de “Alito” Moreno, Jorge Romero Herrera, Jesús Zambrano, entre muchos otros.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc, estalló este martes en contra del Frente Amplio por México, coalición con la que decidió tomar una pausa, y también aprovechó la oportunidad para arremeter contra funcionarios y dirigentes que conforman dicha fuerza opositora.

Durante una conferencia de prensa desde el Salón de Cabildos, Sandra Cuevas detalló sus diferencias con el Frente Amplio por México —conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)— del que dijo que, luego de buscar para ser tomada en cuenta como candidata al Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), no recibió “eco ni apoyo por parte de los partidos de la alianza”.

La mandataria de la demarcación capitalina también acusó a Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, por recibirla con una actitud “prepotente, majadero”, y en supuesto estado de ebriedad, en una cita donde rechazó la posibilidad de que Cuevas pudiera contender por la Jefatura de Gobierno, tal y como ella había contemplado, pues buscaba el registro para dicha posibilidad y efectuó recorridos por las distintas alcaldías de la CdMx.

“El presidente nacional del PRD, próximo a desaparecer, me citó y como no podía faltar siempre borracho, siempre que a mí me recibió Zambrano, fue borracho. Borracho, prepotente y majadero. Al grado de que me dijo ‘¿y tú quién eres para levantar la mano?’ ¿Cómo que quién soy? Soy una persona con sueños y una persona que le suma al proyecto, que defiende la alianza”, relató Sandra Cuevas a los medios de comunicación.

Válgame, Sandra Cuevas está exhibiendo a medio mundo. "Jesús Zambrano me recibió borracho (…) le pedí apoyo para competir por la Jefatura de Gobierno y me dice ¿Y tu quién eres? (…) Si Luis Cházaro levantó la mano ¿por qué yo no?" 1/n pic.twitter.com/m1F8rASsFc — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 21, 2023

La Alcaldesa aseguró que Zambrano Grijalva le respondió cuestionándole que por qué levantaba la mano, pues habían “muchos formados” para buscar la candidatura por la Jefatura de Gobierno. Y a pesar de argumentar que su buen desempeño en la Cuauhtémoc la avalaba, el dirigente perredista le dijo tajante: “Pues haz lo que quieras. Con el PRD no cuentas”.

El encuentro entre Cuevas y Zambrano se dio luego de que, días después de que comenzara su gira por las 16 alcaldías de la CdMx, militantes del PAN la citaron en un restaurante de la Benito Juárez, en donde se encontraban Jorge Romero Herrera, coordinador parlamentario de dicho partido en San Lázaro y señalado por Sandra Cuevas como el que “toma las decisiones en el PAN”; Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN en la CdMx, y Santiago Taboada Cortina, Alcalde de Benito Juárez.

“Vine personalmente a hablar contigo, porque este par de pendejos [Taboada y Atayde] no saben el valor político que tú tienes, pero por eso vine a acordar contigo y vine a decirte que no te vayas”, comenzó Romero.

El Diputado panista dijo comprometerse a que Cuevas, como parte de la sociedad civil, pudiera contender por la CdMx y, en caso de que no quedara, tendría una posición para ella, por lo que se dieron la mano y hubo un acuerdo. Sin embargo “resulta que no se cumplió ese acuerdo”, pues fueron los otros dos funcionarios panistas quienes le comunicaron que las dirigencias de la capital y nacional del PAN y el PRD no la querían.

“No te quieren y pues los acuerdos no se van a poder cumplir porque no te quieren y no te podemos subir, no te vamos a poder cumplir”, le argumentaron.

También arremetió en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, a quien señaló como alguien que “no vende a su madre porque ya está muy grande”, así como una persona carente de “orden y disciplina”.

El priista, acusó, le ofreció una Diputación plurinominal a cambio de desistir de la búsqueda por la candidatura por la Jefatura de Gobierno y así darle paso a Santiago Taboada, aspirante que “ya habían acordado los presidentes nacionales”.

Además, denunció que al PRD, partido que la postuló en 2021, de entregarle la Alcaldía al PRI, con el fin de no solamente dejarla fuera de la contienda interna por el Gobierno capitalino, sino también de la Cuauhtémoc.

FUNCIONARIOS PIDIERON PLAZAS. LIGA A PANISTAS CON CÁRTEL INMOBILIARIO

La Alcaldesa también expuso que, durante su campaña para ocupar la Alcaldía Cuauhtémoc, recibió poco apoyo por parte de los tres partidos, pero, cuando asumió, dirigentes de las mismas entidades políticas la buscaron para pedirle favores y cargos, entre los que incluyó a Israel Betanzos Cortés, dirigente del PRI en la CdMx.

El dirigente capitalino priista, de quien dijo estaba a punto de ser encarcelado por supuestos asuntos de trata de personas y “otros temas delicados”, se acercó a ella para pedirle “lo que nos toca”, entre lo que se incluía una posición en la Dirección Territorial del Centro Histórico a la Diputada Silvia Sánchez Barrios, a quien Cuevas señaló de ser la operadora de los comerciantes en dicha zona.

“Necesito que me des 50 posiciones de estructura para que nosotros podamos hacer campaña”, le pidió entonces Betanzos Cortés. “¿O sea plazas, aviadores? ¿Eso es lo que me está queriendo decir?”, le replicó Cuevas.

“Pues sí, pero además tienes que ayudarla para que crezca el comercio informal. No puedes quitar Zona Rosa, no puedes quitar lo de Insurgentes, lo de la Doctores, lo de ningún lado”, le exigió el priista capitalino.

Posteriormente, al acercarse Andrés Atayde, bajo el argumento de proporcionarle 60 mil votos por parte del PAN para que ganara Cuevas, le pidió que tuviera la Dirección General Jurídica y la Dirección General de Obras, instancias que, sin mencionarlo directamente, cuestionó porque dichas plazas solicitadas correspondían a lo denunciado en el caso del Cártel Inmobiliario.

Además, respecto al PRD, su dirigente capitalina Nora Arias Contreras le solicitó, en aras de apoyar al partido, 200 plazas de honorarios para que el partido hiciera “territorio en la ciudad”, así como una cuota mensual para apoyar a liderazgos y 25 por ciento del presupuesto de obras que da el Congreso capitalino.

"Hoy pongo una pausa con el PAN, PRI y PRD" Anunció Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) tras anunciar la creación del "bloque Diamante". pic.twitter.com/6wpDtTRTQH — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 21, 2023

CUEVAS SE DESLIGA DE MONREAL. RECHAZA CANDIDATURA DE SU HIJA

Después de que señalara que incluso algunas personas del Frente Amplio han negociado con grupos de Morena, incluyendo el trato para obtener la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas se desligó de Ricardo Monreal Ávila, Senador morenista y exaspirante a la candidatura presidencial por su partido.

Si bien reconoció que existe un aprecio y amistad, aseguró que ella no es “empleada de nadie” y que nadie le da órdenes. “Dejen de decir que yo voy a traicionar porque ‘tengo una relación, soy una empleada’ de Ricardo Monreal, porque si eso fuera así, no hubiera estado dos años luchando, combatiendo con Morena”, añadió.

Además expuso que ninguno de los trabajadores de la demarcación que encabeza apoyará a Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, quien tiene la aspiración de contender por la Alcaldía de Cuauhtémoc. “Hay un distanciamiento con el doctor Ricardo Monreal porque no pienso ayudar a su hija”, agregó.

Es por ello que en dicha conferencia dio a conocer que tomaría una pausa en su adición con el Frente Amplio por México por “los tratos, la falta de palabra, la falta de unidad, de solidaridad y falta de proyecto”.

De igual manera, precisó que, pese a dicha decisión, no formará parte de las filas de Morena por convicción propia. También anunció la conformación del “Bloque Diamante”, el cual aseguró que, bajo petición de vecinos, vecinas y principales liderazgos de la Alcaldía Cuauhtémoc, consiste en no dejar entrar a ningún “político oportunista” a las calles de la demarcación.

Y CLARA, CON AMPLIA VENTAJA FRENTE A TABOADA

Las declaraciones de Sandra Cuevas sobre la falta de apoyo del PRD para presentarse como candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se dan justo el día en que aparece en el diario El Universal una encuesta realizada por la empresa Mendoza Blanco & Asociados, donde se observa que Clara Brugada Molina, candidata de Morena y sus aliados, arrasaría en la capital del país ante Santiago Taboada Molina, panista al que el Frente eligió por “dedazo” y con la venia de Jesús Zambrano, presidente del llamado “Sol Azteca”.

De acuerdo con dicha encuesta, Brugada tiene una preferencia electoral de 55.2 por ciento, una diferencia de 32.6 puntos porcentuales sobre el precandidato Santiago Taboada.

El ejercicio de Mendoza Blanco & Asociados muestra que Clara Brugada sumaría 55.2 por ciento de la intención de voto, frente a un 22.6 por ciento del Taboada; y un 5.9 por ciento para Salomón Chertorivski, Movimiento Ciudadano (MC); mientras que el 9.3 por ciento dijo que no votaría por ninguna de las opciones anteriores, y el siete por ciento dijo que no sabe o no contestó.

La publicación de la casa encuestado en El Universal señala que Morena por sí solo, en la pregunta de si el día de hoy se llevaran a cabo las elecciones para elegir Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ¿por cuál partido votaría usted?, sumaría 51.6 por ciento; seguido por el PAN, con 17.9 por ciento; PRI, con 3.2 por ciento, y el PRD, con 0.9 por ciento.

Asimismo, el 4.4 por ciento votaría por MC, el uno por ciento por el PT, y 0.9 por ciento por el PVEM; en esta pregunta, el ocho por ciento respondió que no votaría por ninguno y 12.1 por ciento dijo que no sabe o no contestó.

De esta forma, Morena sumaría 53.5 por ciento de las preferencia sólo con la imagen de su partido, más del doble que suma la coalición del Frente Amplio por México, que se ubica con 22 por ciento; y en un tercer lugar estaría MC con 4.4 por ciento.

La muestra encuestada por Mendoza Blanco & Asociados estuvo conformada por el 47 por ciento de hombres, y 53 por ciento de mujeres.