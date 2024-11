Sheinbaum acusa desinformación. Trudeau preguntó por planta china... que está en EU

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que en Estados Unidos se intente tratar a los migrantes mexicanos como criminales, y puso énfasis en que hay mucha desinformación para perjudicar a México. Puso como ejemplo que apenas en la cumbre de G-20, el Primer Ministro Justin Trudeau le preguntó sobre una planta de capital chino. Pero esa planta no está en México. La única planta de esa firma está en Pasadena, California.

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que en caso de que Donald Trump avance con su amenaza de deportar a los paisanos, “nosotros vamos a recibir a los mexicanos y tenemos un plan para ellos, pero vamos a demostrar primero que no tienen por qué deportarse, porque benefician a la economía de Estados Unidos”.

Sobre el tema de Canadá, la Presidenta aseguró que en su reunión con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, le dejó en claro que él no está de acuerdo con las voces de políticos canadienses que piden excluir a México del T-MEC.

Sheinbaum detalló que el Primer Ministro de Canadá le preguntó sobre una fábrica de autos eléctricos chinos que él creía que estaba instalada en México, pero está en Estados Unidos.

La Mandataria reiteró que Trudeau no está de acuerdo con lo expresado por políticos canadienses en los últimos días: “Quedamos en seguir platicando con el Primer Ministro, pero claramente me manifestó que el no está de acuerdo con lo que han manifestado algunos actores políticos de Canadá”.

Desde Canadá han surgido voces que demandan la salida de México del T-MEC. “Desde que firmó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, México se ha convertido en una puerta trasera para que los automóviles, las piezas de automóviles y otros productos chino”, reclamó, por ejemplo, la semana pasada Doug Ford, Primer Ministro de Ontario. En realidad se trata de una postura que desde tiempo atrás ha tenido este país, aún cuando fue gracias a México que Donald Trump aceptó incluir a los canadienses en la firma de este acuerdo comercial.

CANADIENSES CONTRA MÉXICO

Ayer, el líder de la provincia canadiense de Ontario, dijo que todos los gobiernos provinciales y territoriales del país desean que el Gobierno federal de Justin Trudeau negocie un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos que excluya a México.

Doug Ford, Primer Ministro de Ontario —la provincia más poblada de Canadá—, presidió una llamada telefónica con los 13 primeros ministros provinciales y territoriales, y dijo que quieren que Trudeau realice un acuerdo comercial bilateral directo con Estados Unidos, el principal socio comercial de Canadá.

La reunión se llevó a cabo mientras los gobiernos provinciales y federales de Canadá se preparan para la incertidumbre de otra presidencia del mandatario electo estadounidense Donald Trump.

