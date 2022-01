Raúl Jiménez se pierde partido contra el Brentford por molestia en la pantorrilla

AS MÉXICO

El ariete mexicano no tendrá actividad en la Premier League debido a una molestia en la pantorrilla; el Wolves jugará contra Norwich City por la cuarta ronda de la FA Cup el próximo 5 de febrero.

Ciudad de México, 22 de enero (ASMéxico).- Raúl Jiménez no tendrá actividad de Premier League por una molestia en la pantorrilla. El ariete mexicano iba a ser titular ante el Brentford, pero al no estar al 100 por ciento, Bruno Lage decidió no arriesgarlo y crear una lesión mayor.

“Raúl sintió algo en su pantorrilla, así que decidimos cuidarlo. No queremos crear problemas para él”, mencionó el estratega del Wolverhampton a Sky Sports. Fabio Silva, una de las joyas lusas tomó su lugar en el 11 titular.

Cabe recordar que, la pasada jornada Raúl abrió el marcador frente al Southampton y se le vio participativo en la manada. Habrá que esperar el reporte médico del mexicano y ver si podrá viajar a nuestro país para presentarse en la convocatoria de Gerardo Martino.

El próximo duelo del Wolverhampton será ante el Norwich City por la cuarta ronda de la FA Cup el 5 de febrero, cinco días después se verán las caras ante el Arsenal de Mikel Arteta.

