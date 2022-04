Natalie Portman protagoniza nuevo póster de Thor: Love and Thunder

MADRID, 22 de abril (EuropaPress).- Después de que Chris Hemsworth protagonizara un espectacular póster de Thor:Love and Thunder, Natalie Portman, ha hecho lo propio y se ha convertido en la absoluta protagonista de una versión alternativa del mismo.

Publicado por la propia Portman a través de su cuenta en Instagram, este nuevo póster protagonizado por la nueva Thor, muestra a Jane Foster, el personaje al que encarna la actriz en lo alto de una montaña enfundada en su traje de Diosa del Trueno y alzando el Mjolnir, invocando los poderes del trueno.

Así, la actriz que encarna a Jane Foster, ya convertida en Mighty Thor (Poderosa Thor), demuestra que es merecedora de portar al todopoderoso martillo Mjolnir.

Sin embargo, la ilustración, ahora protagonizada por Portman como la nueva “Diosa del Trueno”, no es el único cambio que presenta la ilustración. Y es que, el póster original, con Hemsworth como el hijo de Odín, incluía la frase “el único”, ahora, la actriz la ha sustituido en su versión por la de “el primero no es el único”, desafiando así al poderoso Thor.

“Y pensaste que eras el único…”, dice Portman en el mensaje que acompaña al póster y en el que incluye una mención a Chris Hemsworth. El actor le ha respondido con un”Te queda poderosamente bien”, aludiendo al traje y al martillo que luce Portman en el cartel.

Después de su aparición al final del tráiler lanzado hace unos días por Marvel, el debut de Natalie Portman como Mighty Thor, ha causado auténtico furor entre el fandom marvelita, ya que, durante unos fugaces segundos a la poderosa heroína, esgrimir al reconstruido Mjolnir.

Aunque Natalie Portman ya se ha convertido en uno de los grandes alicientes de la cuarta franquicia protagonizada por el Dios del Trueno, no será hasta el próximo 8 de julio que los fans del personaje averiguarán cómo exactamente, Jane Foster termina convirtiéndose en la nueva Thor.

Here’s the first teaser for Thor Love And Thunder. All the feels of a classic Thor adventure . Big, loud and Crazy and full of heart. You’ll laugh you’ll cry, then you’ll laugh so much you’ll cry some more!! Love and Thunder coming at you all July 8th!! pic.twitter.com/l5CoIJJif1

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) April 18, 2022