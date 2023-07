Los aspirantes en estados se perfilan, casi todos hombres. ¿Y la paridad de género?

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- Hasta la fecha, el panorama político en la mayoría de las entidades que renovarán sus gobiernos empieza a tomar forma y en las posibles alianzas ya se han perfilado varios aspirantes para ganar sus respectivas contiendas internas. Sin embargo, la mayoría de los personajes que se han “posicionado” son hombres. Esta situación podría poner en aprietos a los partidos, pues en las próximas elecciones hay un factor que los partidos deben cumplir al definir sus candidaturas: la paridad de género.

En la elección del 2024, además de renovar la Presidencia de la República y 30 congresos locales (excepto Estado de México y Coahuila), se elegirán los gobiernos en nueve estados, cinco actualmente en control de Morena: Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tabasco y Veracruz; dos entidades en manos del PAN, Guanajuato y Yucatán; en Jalisco gobernada por Movimiento Ciudadano, y Morelos, que ganó Encuentro Social en 2018 con el apoyo de Morena.

En las elecciones, los partidos políticos deberán prestar especial atención a la paridad de género en sus candidaturas, tal como lo establece la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Jorge David Aljovín, abogado y consultor especializado en derecho constitucional, electoral y parlamentario, así como catedrático de la Universidad Iberoamericana, recordó que en las últimas elecciones en los estados de Coahuila y Estado de México, donde se disputaron dos gubernaturas, la Sala Superior ordenó cumplir con el principio de paridad.

La sentencia SUP-JDC-91/2022 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral establece un precedente para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a gubernaturas en México al ordenar que, antes del inicio del próximo procedimiento para elegir gubernaturas, los partidos definan criterios de competitividad para la postulación de candidaturas. Esto implica que deben promover su inclusión en posiciones donde tengan oportunidades reales de ganar, evitando la simulación.

En esencia, la sentencia insta a los partidos políticos establezcan reglas claras para cumplir con el principio de paridad, no sólo desde un enfoque numérico, sino también desde una perspectiva sustantiva. La paridad sustantiva se refiere a asegurar que las candidaturas de mujeres sean competitivas y se postulen en campañas ganadoras. Además, se instruye al Instituto Nacional Electoral (INE) a verificar que los partidos políticos emitan estas disposiciones y a supervisar su cumplimiento en el proceso de postulación de candidaturas a gubernaturas.

El doctor en Ciencias Sociales Javier Hurtado abundó que esta paridad implica que, en las elecciones de 2024 en los nueve estados, al menos cuatro o cinco candidaturas de cada partido deben ser mujeres. El politólogo agregó que la Ley General de Partidos establece claramente que los partidos deben postularlas en aquellos espacios o distritos donde tengan los porcentajes más altos de votación.

Esto significa que, de las nueve gubernaturas en juego en 2024, se podría considerar una distribución de cinco para mujeres y cuatro para hombres, o bien, cinco para mujeres y cuatro para hombres en una primera alternativa, y luego cinco para hombres y cuatro para mujeres en una segunda alternativa.

Sin embargo, la paridad no se limita únicamente a la distribución numérica, sino que también implica el principio de alternancia y de competitividad, detalló el consultor y especialista político Jorge David Aljovín.

HOMBRES ACAPARAN CANDIDATURAS

No obstante, hasta el momento el panorama electoral está cargado hacia los hombres.

En una revisión hemerográfica hecha por SinEmbargo, la mayoría de las figuras y aspirantes que se perfilan como los posibles candidatos en la mayoría de los estados de la república son varones, lo que pondría en jaque algunas negociaciones para las gubernaturas, según especialistas.

En el caso del partido Morena, de los nueve estados en elección, al menos en seis estados los aspirantes perfilados como posibles abanderados son hombres, mientras que solo en tres estados son mujeres las que se han perfilado como favoritas o competirán reñidamente por las candidaturas. Entre las mujeres destacan Rocío Nahle, Secretaria de Energía en Veracruz, Clara Brugada en Ciudad de México y la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán en Morelos.

En cuanto a la oposición, representada por la Alianza Va por México, la mayoría de sus aspirantes “perfilados” son hombres, al menos en siete de las nueve entidades. Solo en Guanajuato la disputa panista por la candidatura se da entre mujeres, principalmente entre la Alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, y Libia Dennise García, Secretaria de Desarrollo Social y Humano. En Tabasco, la diputada local priista Soraya Pérez Munguía es la que destaca.

Movimiento Ciudadano, que hasta el momento insiste en que podría ir sin alianza a nivel nacional, aún no tiene figuras fuertes o representativas para perfilarse como candidatos sonados en al menos tres entidades federativas: Morelos, Puebla y Yucatán. De las cinco entidades restantes, en cuatro se perfilan hombres y en una se menciona a un hombre y a una mujer en disputa cerrada por la candidatura de MC: Juan Pablo Delgado, excandidato a Alcalde de León, contra la Diputada local Dessire Ángel Rocha en Guanajuato.

LA PARIDAD EN UN HILO

Los especialistas reiteraron la importancia del precedente establecido por la Sala del Tribunal al garantizar la paridad e igualdad en las gobernaturas. Aunque hasta el momento esto no se ha reflejado explícitamente en la distribución de candidaturas, se espera que los partidos políticos acaten los precedentes y otorguen espacios a las mujeres, no solo por una cuestión numérica, sino también para lograr una mayor representatividad y participación femenina en el espacio público.

El factor de competitividad, según explicó Jorge David Aljovín, considera que no todas las entidades tienen el mismo peso político. Para definir la competitividad de una candidatura a gubernatura, se toman en cuenta varios criterios, siendo los principales el territorio y el porcentaje de votación obtenido por el partido político en las últimas elecciones.

Sin embargo, a la fecha, aún falta una legislación a nivel federal que regule la paridad horizontal en candidaturas, como destacó la Consejera del INE, Dania Ravel, en un artículo sobre Paridad en gubernaturas escrito a finales de marzo pasado. Es un aspecto crucial a abordar para asegurar una verdadera igualdad de oportunidades en el ámbito político.

La Consejera expresó que persiste la carencia de una legislación a nivel federal que regule la paridad horizontal en las postulaciones a gubernaturas, lo que ha llevado al INE a aprobar criterios generales para asegurar este principio en dichas candidaturas.

Ravel también señaló que el camino recorrido desde la publicación de la reforma conocida como “Paridad en Todo” ha estado plagado de resistencias. No obstante, resaltó que la idea de cumplir con este requisito en las propuestas de candidaturas a gubernaturas ha ido permeando en el interior de los partidos políticos, lo que representa un avance hacia una mayor igualdad de género en el ámbito político.

¿CAMBIARÁ DE LA JUGADA?

En la mayoría de los estados, hay figuras, principalmente hombres, perfiladas como favoritas para ganar las candidaturas de sus partidos. Sin embargo, los especialistas consultados destacaron que es necesario no adelantarse y esperar a que los partidos definan los métodos de selección y establezcan en qué entidades deberán postular a mujeres.

Esta situación plantea un escenario interesante de cara a las elecciones de 2024, lo cual genera cuestionamientos sobre el cumplimiento de esta disposición por parte de Movimiento Ciudadano, pues es uno partidos que tendría mayor impacto ampliación de la paridad de género y si esta se aplica en Jalisco, su bastión.

El escenario político jalisciense ha perfilado hasta el momento principalmente a dos aspirantes como favoritos para contender: el Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, por el Partido Movimiento Ciudadano, y a Carlos Lomelí por Morena.

En el caso de Movimiento Ciudadano, la contienda interna se disputaría entre el alcalde tapatío, quien no cuenta con el aval del Gobernador, y alguien del equipo Alfaro, mencionando principalmente al Senador Clemente Castañeda.

Javier Hurtado González explicó que si los partidos políticos se vieran obligados a postular mujeres en aquellos lugares donde obtienen los mayores porcentajes de votación, el panorama electoral en Jalisco experimentaría cambios significativos. A pesar de tener mujeres al frente de los partidos y en el Congreso del Estado, la política en este estado sigue mostrando rasgos machistas.

“La Ley General de Partidos dice que los partidos políticos deben postular mujeres en aquellos espacios o distritos donde tengan los más altos porcentajes de votación, no los más bajos, obvio. Entonces, yo me pregunto: ¿De los 9 estados donde va a haber elecciones en junio de 2024 por parte de Movimiento Ciudadano, dónde tienen los porcentajes más altos de votación? ¡En Jalisco! En consecuencia, debería ser una mujer. Entonces, no entiendo cómo no lo ven (en MC)”, detalló Hurtado.