Sheinbaum afirma que elección de juzgadores garantizará autonomía del Poder Judicial

La mandataria electa aseguró que ya no va a tener mano en la elección de ministros, jueces y magistrados propuesta en la reforma al Poder Judicial.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió este jueves que la elección de jueces, magistrados y ministros, que propone la reforma al Poder Judicial, será un proceso transparente.

La abanderada de Morena señaló que a través de una convocatoria abierta se garantizará que las personas elegidas cuenten con perfiles experimentados y con mayor autonomía.

La propuesta incluye este proceso en el que los aspirantes deben presentar un ensayo sobre sus motivos para postularse y contar con cartas de referencia.

Un Comité de Evaluación, compuesto por personas reconocidas en la actividad jurídica, evaluará a los candidatos y seleccionará a los finalistas.

El 21 de agosto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el cual se establecen las bases para la transición de la administración federal. https://t.co/G8Rz3H5zq6 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 22, 2024

Sheinbaum destacó que, a diferencia del pasado, la Presidenta no tendrá influencia directa en la elección de los jueces, magistrados y ministros, lo que busca evitar el favoritismo y asegurar la imparcialidad en el proceso.

“A diferencia del pasado o de ahora, en donde el Presidente tiene mano en nombrar a sus ministros, ahora no. Ya la Presidenta ya no va a tener mano en nombrar a sus ministros, es un proceso muy transparente de revisión de currículums, de revisión de razones por las cuales alguien quiere ser ministro o Magistrado o Juez y a partir de ahí, de los finalistas, todavía hay un proceso adicional, para evitar que sea un dedazo de los amigos, conocidos de la Presidenta”, dijo.

La sucesora del Presidente López Obrador señaló que el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial incluye los diálogos que se establecieron en el Congreso, como el Artículo 96 para la elección libre de ministros, magistrados y jueces.

“Ya no es que la Presidenta decide quiénes son sus conocidos o quien yo consideraría que serían los mejores perfiles, sino es a convocatoria abierta. Esto es muy importante porque parte de nuestros adversarios que han estado diciendo que ‘se va a perder autonomía en el Poder Judicial’, que ‘la Presidenta va a nombrar, ella, a todos los que vienen’. No. Así es ahora, porque ahora, el Ejecutivo manda una terna al Senado; si el Senado no decide, por la mayoría calificada, ¿quién nombra? El Presidente o la Presidenta”, añadió.

Sheinbam Pardo detalló ante medios de comunicación la modificación al Artículo 96 de la Constitución, que define el procedimiento de elección de los miembros del Poder Judicial:

“Cada poder integrará un Comité de Evaluación por cada poder conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, abundó.

Además, continuó exponiendo que “los Comités de Evaluación integrarán un listado de las diez personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito. Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública”.