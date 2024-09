Joe Biden dice ante líderes del Indo-Pacífico que China los está “poniendo a prueba”

Por Zeke Miller y Aamer Madhani

CLAYMONT, Delaware, EE.UU. (AP) — El Presidente estadounidense Joe Biden dijo el sábado a los aliados del Indo-Pacífico que considera que la creciente asertividad militar de China es un intento por poner a prueba a la región en una coyuntura compleja para el país asiático.

Los comentarios de Biden fueron captados después de que no se percató que su micrófono seguía encendido luego de que él y otros dignatarios del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad por su acrónimo en inglés), pronunciaron sus declaraciones iniciales ante la prensa. Durante la cumbre, que se realiza cerca de la ciudad de residencia de Biden en Wilmington, Delaware, el Presidente estadounidense dijo que su gobierno considera las acciones de Beijing como un “cambio de táctica, no de estrategia”.

China sigue luchando por recuperar a su economía tras el golpe que le asestó la pandemia de coronavirus, y ha sufrido una prolongada ralentización de su actividad industrial y de los precios inmobiliarios, en momentos en que Beijing enfrenta presión por aumentar el gasto para estimular la demanda.

Añadió: “Al menos desde nuestra perspectiva, creemos que (el presidente chino) Xi Jinping busca enfocarse en los retos económicos de su país y minimizar las fricciones en las relaciones diplomáticas de China, y también busca obtener espacio para maniobrar en la esfera diplomática, en mi opinión, para promover agresivamente los intereses chinos”.

Desde que se inició una guerra comercial entre los dos países en 2018, la brecha entre China y Estados Unidos ha ido en aumento en torno a una serie de cuestiones que van desde la seguridad global, como los reclamos de China en el mar de China Meridional, hasta la política industrial sobre la fabricación de vehículos eléctricos y paneles solares.

Estados Unidos ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por la agresión china hacia Taiwán y, más recientemente, por los frecuentes enfrentamientos entre buques chinos y filipinos en zonas en disputa del mar de China Meridional.

