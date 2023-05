Hay contingencia por ceniza no por un tema de erupción, aclara Gobernador de Puebla

El Gobernador Sergio Salomón Céspedes compartió en entrevista que el Cenapred les ha dicho que esta intensidad registrado por el Popocatépetl “es menor a la que se ha vivido en otros años donde tampoco ha habido ningún tipo de erupción”. Por ello, reiteró que el estado está en calma.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– “Tenemos una contingencia por caída de ceniza no por un tema de erupción del volcán”, aclaró en entrevista el Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ante la actividad que ha registrado el Popocatépetl en los últimos días que ha llevado a ajustar el semáforo volcánico de la fase 2 a la 3 del amarillo, una antes de pasar a la alerta roja.

“¿Dónde se empezaría un tema de evacuación? Cuando hubiera un cambio en el semáforo color rojo fase 1. No estamos en ese momento todavía hoy en día, y entonces estamos atendiendo la contingencia de la caída de ceniza, previendo que (no) haya malestar en bocas, en vías respiratorias altas y por supuesto en los ojos y en la piel”, precisó el mandatario poblano al periodista Pedro Mellado durante el programa De Diez al Cierre que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El domingo pasado, al anunciar el cambio en el semáforo, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, subrayó que “no existe ningún riesgo para la población en este momento” y agregó que también pueden esperarse riesgos para la aviación y lluvias de cenizas “notorias” pero recordó que sólo tres explosiones de las 565 que ha habido desde septiembre de 2022 han sido grandes y que la actividad reciente no supera la máxima registrada en lo que va del siglo.

En ese mismo sentido, el Gobernador Sergio Salomón Céspedes compartió que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) les ha dicho que esta intensidad registrado por el Popo “es menor a la que se ha vivido en otros años donde tampoco ha habido ningún tipo de erupción”. Por ello, reiteró que el estado está en calma.

“Está en calma, el aeropuerto está funcionando y el malestar es la caída de ceniza. Por supuesto que no estamos minorizando este tema, es un tema que tenemos que darle mucha atención y actuar con mucha responsabilidad ya que se trata de vidas humanas”, puntualizó el Gobernador.

En su reporte de este martes, el Cenapred informó que aún se siguen formando pequeños domos de lava dentro del cráter del Popocatépetl, los cuales estaban siendo destruidos por explosiones pequeñas y moderadas. E indicó que es posible que los residentes de las comunidades cercanas al volcán sigan sintiendo esas explosiones en los próximos días y semanas.

Continúa el episodio de tremor de amplitud variable del #Popocatépetl registrado durante las últimas horas. Se ha observado una emisión con contenido de ceniza. 🚦#AmarilloFase3

😷Usa cubrebocas y protege tus ojos

🧹Recolecta la ceniza en bolsas y no la arrojes al desagüe pic.twitter.com/zv344iQJn9 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 23, 2023

La agencia Associated Press consigna este martes cómo la única ocasión en que el Popo desató una alerta roja en el sistema de alarma fue en el año 2000 y la última gran erupción del volcán fue hace más de mil años. En esta ocasión, la actividad registrada hasta el momento no ha sido de mayor importancia para los residentes de la zona, refiere el mismo reporte.

Como medidas preventivas, ​​las autoridades del estado en coordinación con las fuerzas armadas han estado trazando rutas de desalojo, preparando albergues y llevando a cabo simulacros.

El Gobernador Céspedes apuntó en la entrevista que se trata de 10 rutas de evacuación las cuales están plenamente identificadas y señaladas. “Están en condiciones las rutas para poder salir y por supuesto que siempre habrá algún detalle, de algún bache, de algún tope, pero están reparándose de manera permanente. Y ya están los albergues listos, está todo preparado de acuerdo a lo que nos marca el protocolo”.

Recordó que hay más de 20 municipios los que están tomando clases a la distancia, aunque reconoce que eso puede cambiar en cualquier momento. “Dependemos mucho de las corrientes de aire y de vientos, si empiezan a soplar hacia otra parte entonces se acaba la contingencia de caída de cenizas y podemos tener actividades de nuevo al aire libre”.

Asimismo explicó que hasta el momento no hay tema delicado en cuanto a la salud de los poblanos, ya que todo se remite hasta el momento en un tema de atención de molestias que se presentado entre la población como “molestias de irritación en la garganta, nos piden que no usen lentes de contacto por el polvo que genera esta ceniza”.

Por ello, el Gobernador pidió a las personas informarse por los conductos oficiales y no dejarse llevar por especulaciones, además de usar cubrebocas, cubrirse los ojos con gafas o goggles, y estar lo menos expuesto al aire libre, no hacer ejercicio y limitar el uso de vehículo para que no sigamos malos indicadores en el aire.

