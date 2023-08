India hace historia: es el primer país en aterrizar su nave en el polo sur de la Luna

Por Ashok Sharma

Nueva Delhi, 23 de agosto (AP).— Una nave espacial lanzada por la India descendió el miércoles sobre el polo sur de la Luna, un territorio inexplorado que según los científicos podría contener agua congelada y elementos valiosos, a medida que el país consolida su presencia en el espacio y la tecnología.

Cuando el módulo transportador de un vehículo explorador lunar tocó la superficie, estallaron gritos de júbilo y aplausos entre los científicos en la ciudad sureña de Bengaluru. Tras un intento fallido hace casi cuatro años, la India pasó a la historia como el primer país que desciende cerca de la región austral y se suma a Estados Unidos, la Unión Soviética y China como países que lograron alunizar.

El Primer Ministro indio, Narendra Modi, presenció el histórico desembarco desde Sudáfrica, donde participa en la cumbre del grupo BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. “La India está ahora en la Luna. La India ha alcanzado el polo sur de la Luna; ningún otro país lo ha logrado. Somos testigos de la historia”, dijo Modi mientras ondeaba la bandera tricolor india.

