ESA lanza al espacio el poderoso telescopio Euclid para explorar el “universo oscuro”

Madrid, 30 de junio (Europa Press).– La Agencia Espacial Europea tiene previsto lanza este sábado 1 de julio el telescopio Euclid desde la estación de Cabo Cañaveral en Florida (EU), con la misión de crear un mapa 3D más grande y preciso del Universo.

Para ello, el telescopio observará miles de millones de galaxias hasta distancias de 10 mil millones de años luz, midiendo de forma precisa la posición y las formas de las galaxias en luz visible e infiriendo en sus distancias, según ha indicado el Instituto de Astrofísica (IAC) en un comunicado.

Según los modelos actuales, estos componentes oscuros representan alrededor del 95 por ciento del contenido de materia y energía del Universo, y afectan al movimiento y la distribución de las fuentes visibles, como las galaxias, aunque no emiten o absorben luz. Por este motivo, la ciencia todavía no ha podido determinar qué son.

España ha formado parte del Consorcio que ha impulsado la misión desde su origen y ha participado en el desarrollo instrumental del proyecto y contribuirá a la explotación científica.

Así, varias instituciones españolas, entre las que se encuentra el IAC, han trabajado durante más de once años en esta misión. El Instituto ha colaborado en el diseño, construcción y validación de la electrónica de control de uno de sus dos instrumentos a bordo.

La combinación de sensibilidad, resolución espacial, homogeneidad de datos e información espectral de Euclid pretende ser de utilidad para muchas áreas de la astrofísica.

Not long until the launch of @ESA_Euclid, with UK expertise involved from the telescope’s camera to data processing! 🛰️

The #EuclidMission is set to launch on 1 July to map the expansion of the Universe and help us better understand #DarkEnergy and #DarkMatter. 🔭🌌 pic.twitter.com/zyHGeuc2ZL

— UK Space Agency (@spacegovuk) June 29, 2023