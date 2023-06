Investigadores italianos llegan al borde del espacio en un avión de Virgin Galactic

Albuquerque, Nuevo México, EU, 29 de junio (AP).— Un equipo de investigadores italianos llegó el jueves por la mañana al borde del espacio, a bordo de un avión propulsado por cohete de la firma Virgin Galactic, mientras la empresa aeroespacial estadounidense se prepara para realizar vuelos comerciales mensuales.

El vuelo despegó de Spaceport America, en el desierto de Nuevo México, con dos oficiales de la Fuerza Aérea Italiana y un ingeniero del Consejo Nacional de Investigación de Italia, quienes hicieron una serie de experimentos de microgravedad durante sus pocos minutos de ingravidez.

Uno de los pasajeros usó un traje especial que medía datos biométricos y respuestas fisiológicas, mientras que otro realizó pruebas usando sensores para rastrear la frecuencia cardíaca, la función cerebral y otras métricas mientras estaba en microgravedad. El tercero estudió cómo ciertos líquidos y sólidos se mezclan en esa gravedad tan débil.

We have #Galactic01 take-off from @Spaceport_NM! Our livestream will begin shortly, around 9 am MDT | 11 am EDT, just prior to spaceship release. WATCH: https://t.co/5UalYTpQxj pic.twitter.com/h4OEginD8O

— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 29, 2023