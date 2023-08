Una nave espacial rusa se estrella contra la Luna; iba al polo sur del satélite

TALLÍN, Estonia, 20 de agosto (AP).— La nave espacial rusa Luna-25 se estrelló contra la Luna tras salirse de su trayectoria programada, según indicó el domingo la agencia espacial rusa Roscosmos.

“El aparato se movió a una órbita impredecible y dejó de existir como resultado de una colisión con la superficie de la Luna”, indicó el comunicado de la agencia.

Roscosmos dijo que había perdido el contacto con la nave el sábado tras un problema cuando se preparaba para entrar en la órbita previa al aterrizaje, tras reportar una “situación anómala” que los especialistas estaban analizando.

“Durante el operativo se presentó una situación anormal a bordo de la estación automática, que no permitió realizar la maniobra con los parámetros especificados”, detalló Roscosmos en una publicación de Telegram.

La nave espacial está programada para aterrizar en el polo sur de la Luna el lunes, apresurándose para aterrizar en el satélite de la Tierra antes que una nave espacial india. El polo sur lunar es de particular interés para los científicos, quienes creen que los cráteres polares permanentemente sombreados pueden contener agua. El agua congelada en las rocas podría ser transformada por futuros exploradores en aire y combustible para cohetes.

El lanzamiento de la nave Luna-25, realizado el 10 de agosto desde el puerto espacial ruso Vostochny en el Lejano Oriente, fue el primero de Rusia desde 1976 cuando era parte de la Unión Soviética.

