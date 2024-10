Fernando Valenzuela paralizaba México cuando jugaba. Como Hugo o JC. Como pocos...

Por Carlos Rodríguez y Beth Harris

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- La muerte de Fernando Valenzuela dejó a los mexicanos lamentando el miércoles la partida no sólo de el más grande beisbolista en su historia, pero además de uno de sus tres más grandes iconos en el deporte junto con el futbolista Hugo Sánchez y el boxeador Julio César Chávez.

Valenzuela, quien ganó el Cy Young, la Serie Mundial y el Novato del Año en 1981, murió la víspera en un hospital de Los Ángeles, California, a los 63 años.

Durante su década más dominante en los ochenta, los partidos de Valenzuela que eran transmitidos en México paralizaban al país, un fenómeno que se replicaba cuando Sánchez militaba en el Real Madrid y cuando Chávez subía al ring.

En la temporada de novato de Valenzuela, Sánchez emigró al Atlético de Madrid donde estuvo cuatro temporadas antes de llegar al Real Madrid donde fue cinco veces campeón de liga y conquistó cuatro de los cinco premios Pichichi como máximo goleador de su carrera.

Chávez conquistó cinco títulos mundiales en tres diferentes divisiones durante la misma década. Aunque Saúl Álvarez lo emuló ganado el mismo número de campeonatos del orbe en distintas divisiones, la popularidad del “Canelo” no ha alcanzado los niveles del “César del Boxeo”.

Aunque Valenzuela residía en Los Ángeles incluso después de su retiro nunca dejó de visitar México y fue parte de la selección mexicana como parte del cuerpo de entrenadores en los Clásicos Mundiales de 2006, 2009, 2013 y 2017.

En los últimos años, también se dio tiempo para jugar partidos recreativos con el expresidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ferviente apasionado al béisbol, en unos campos localizados al sur de la capital mexicana.

Hasta ahora Chávez no ha expresado nada sobre la partida de Valenzuela, pero uno de los referentes del deporte actual, Sergio Pérez, se unió al coro de lamentos por la pérdida del “Toro de Etchohuaquila”, nacido en una ranchería en el noroccidental estado de Sonora el 1 de noviembre de 1960.

LOS DODGERS Y LA “FERNANDOMANÍA”

Fernando Valenzuela, el fenómeno nacido en México que jugó para los Dodgers de Los Ángeles, inspiró la “Fernandomanía” mientras ganaba el Premio Cy Young de la Liga Nacional, el Novato del Año y la Serie Mundial en 1981.

El equipo de béisbol informó que Valenzuela, considerado ampliamente el mejor beisbolista mexicano en la historia, falleció el martes por la noche en un hospital de Los Ángeles. Los Dodgers no proporcionaron la causa ni otros detalles.

Su muerte ocurrió mientras los Dodgers se preparan para inaugurar la Serie Mundial el viernes por la noche, recibiendo a los Yankees de Nueva York, precisamente el equipo al que los Dodgers y Valenzuela derrotaron en aquel 1981.

Rob Manfred, el comisionado de las Grandes Ligas, dijo que se rendirán homenajes a Valenzuela durante el Clásico de Otoño en el Dodger Stadium.

Valenzuela había dejado su trabajo como comentarista en la transmisión en español de los Dodgers en septiembre sin dar explicaciones. Se informó que había sido hospitalizado a principios de este mes. Su trabajo lo mantenía como una presencia regular en el Dodger Stadium.

Antes de los juegos, solía cenar en el palco de prensa y se dejaba consentir por los aficionados, entre quienes siguió siendo popular para peticiones de fotos y autógrafos.

“¡Dios bendiga a Fernando Valenzuela!”, publicó en X (antes Twitter) Danny Trejo, actor y fanático de los Dodgers.

Valenzuela fue uno de los jugadores más dominantes de su época y una figura extremadamente popular en la década de 1980, aunque nunca fue elegido para el Salón de la Fama. Sin embargo, es parte de Cooperstown, que cuenta con varias reliquias suyas, incluyendo una pelota firmada de su juego sin hits en 1990.

Valenzuela desató pasión en los estadios de las Grandes Ligas en 1981, cuando se convirtió en el primer y único lanzador en ganar los premios Cy Young y el Novato del Año en el mismo año.

En 1981, de manera inesperada, se convirtió en el abridor de los Dodgers en el día inaugural por la lesión de Jerry Reuss y logró un triunfo de 2-0 sobre los Astros de Houston, ese fue el inicio de una tanda de juegos en la que acumuló una marca de 8-0, con cinco blanqueadas, y una efectividad de 0.50.

Sus actuaciones lo convirtieron en un consentido entre la comunidad latina, un delirio que se extendió por varias sedes en las Grandes Ligas. Apodado el “Toro”, Valenzuela terminó su primer año con marca de 13–7 y una efectividad de 2.48.

We are deeply saddened to hear of the passing of former Dodgers great Fernando Valenzuela.

“Fernandomania” swept through baseball in 1981 when the 20-year old rookie sensation began the season 8-0 with a 0.50 ERA. The lefthander capped off his incredible year by winning both the… pic.twitter.com/a28H5Cptox

— MLB (@MLB) October 23, 2024