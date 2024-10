La candidata demócrata critica a Donald Trump por supuestamente elogiar a Hitler

Durante una asamblea abierta organizada por CNN, Harris señaló que estos comentarios ofrecen un vistazo sobre “quién es el verdadero” Donald Trump y el tipo de comandante en jefe que sería.

Por Dan Merica

ASTON, Pensilvania, EU (AP) — La Vicepresidenta estadounidense Kamala Harris dijo el miércoles que cree que Donald Trump “es un fascista”, un día después de que quien fuera jefe de despacho del expresidente relatara que el exmandatario republicano elogió a Adolf Hitler durante su presidencia y ponía la lealtad personal por encima de la Constitución.

Harris aprovechó los comentarios del ex jefe de despacho John Kelly —un general jubilado del Cuerpo de Infantería de Marina— sobre su antiguo jefe vertidos en entrevistas con The New York Times y The Atlantic publicadas el martes, en los que advirtió que el candidato republicano cumple con la definición de fascista y que, cuando estaba en el cargo, insinuó que el mandatario de la Alemania nazi “hizo algunas cosas buenas”.

Durante una asamblea abierta organizada por CNN, Harris señaló que estos comentarios ofrecen un vistazo sobre “quién es el verdadero” Donald Trump y el tipo de comandante en jefe que sería.

Cuando se le preguntó si consideraba que Trump es un fascista, la candidata demócrata a la presidencia respondió en dos ocasiones “Sí, lo creo”. Posteriormente fue todavía más clara en sus declaraciones, diciendo que si Trump vuelve a la Casa Blanca sería “un presidente que admira a dictadores y es un fascista”.

La vicepresidenta señaló que los comentarios de Kelly, cuando faltan menos de dos semanas para que los votantes decidan si envían a Trump de nuevo a la Casa Blanca, fueron “una llamada de emergencia al pueblo estadounidense”.

“Pienso que Donald Trump es un peligro para el bienestar y la seguridad de los Estados Unidos de América”, dijo, añadiendo que el pueblo estadounidense merece un presidente que mantenga “ciertos estándares”, entre los que “sin lugar a dudas” se incluye “no compararse, claramente en forma de admiración, con Hitler”.

Añadió que, en caso de ser reelegido, Trump ya no podría ser contenido de seguir sus peores impulsos.

Horas antes, la demócrata reiteró sus advertencias cada vez más funestas sobre la aptitud mental de Trump y sus intenciones para la presidencia.

“Este es un vistazo a quién es realmente Donald Trump, desde el punto de vista de las personas que mejor lo conocen, de las personas que han trabajado codo a codo con él en el Despacho Oval y en la Sala de Crisis”, comentó Harris a los reporteros afuera de la residencia de la vicepresidenta en Washington.

Las declaraciones de Kelly, quien trabajó con Trump en la Casa Blanca de 2017 a 2019, se sumaron a las advertencias anteriores realizadas por exfuncionarios de alto rango de Trump mientras las campañas electorales ingresan a sus últimas dos semanas.

Kelly ha sido crítico de Trump desde hace tiempo, y previamente lo acusó de llamar “tontos” y “perdedores” a los veteranos muertos en combate. Sus nuevas advertencias emergieron mientras Trump busca un segundo mandato con la promesa de expandir drásticamente el uso de las fuerzas militares en el país y luego de que insinuó que haría uso de la fuerza para ir detrás de estadounidenses a los que considera “enemigos desde dentro”.

Kelly relató al New York Times que Trump “comentó en más de una ocasión que: ‘Ya sabes, Hitler hizo algunas cosas buenas también’”. Añadió que generalmente acallaba la conversación diciendo “que nada de lo que hizo (Hitler), se podría argumentar, fue bueno”, pero que Trump de vez en cuando volvía a sacar el tema.

En su entrevista con The Atlantic, Kelly recordó que cuando Trump planteó la idea de necesitar “generales alemanes”, Kelly le preguntaba si se refería a “generales de Bismarck”, en alusión a Otto von Bismarck, el canciller que supervisó la unificación de Alemania. “Seguro que no se refiere usted a los generales de Hitler”, contó Kelly que le preguntó a Trump. A lo que el expresidente respondió: “Sí, sí, generales de Hitler”.

Trump dijo en su red social Truth Social que Kelly “había inventado una historia” y profirió una serie de insultos hacia su ex jefe de despacho, incluido que la tenacidad de Kelly “se había convertido en debilidad”.

El equipo de campaña de Trump también refutó los relatos. El portavoz de la campaña, Steven Cheung, dijo que Kelly había “quedado como un tonto con estas historias desacreditadas que ha fabricado”. Luego de las declaraciones de Harris, Cheung acusó a la candidata presidencial demócrata de compartir “mentiras y falsedades descaradas”.

El Gobernador de Nueva Hampshire, el republicano Chris Sununu, quien alguna vez fue detractor de Trump, señaló que los comentarios de Kelly no cambian sus planes de votar por el expresidente.

“Miren, hemos escuchado un montón de cosas descabelladas sobre Donald Trump, de parte de Donald Trump. En realidad es la norma”, dijo el Gobernador a CNN.

Algunos de los partidarios del expresidente en estados indecisos respondieron a los comentarios de Kelly con indiferencia.

“Trump cumplió sus cuatro años y estuvimos muy bien. Kelly no tenía nada bueno que decir sobre Trump”, comentó Jim Lytner, un defensor de los veteranos de guerra en Nevada que sirvió en el Ejército en Vietnam y cofundó la organización sin ánimo de lucro Veterans Transition Resource Center.

Harris dijo el miércoles que Trump admiraba a los generales de Hitler porque “no quiere un ejército que sea leal a la Constitución de Estados Unidos, quiere un ejército que le sea leal a él. Quiere un ejército que le sea leal personalmente”.