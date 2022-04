“Checo” Pérez brilla en GP de Imola con el segundo lugar; queda detrás de Verstappen

Redacción deportes, 24 abr (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, ganó este domingo el Gran Premio de la Emilia Romagna, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, disputado en el circuito de Imola (Italia), donde su compañero mexicano Sergio Pérez acabó en segunda posición una carrera en la que abandonaron los dos españoles, Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine).

Verstappen, de 24 años, logró su vigésima segunda victoria en la F1 -la segunda de la temporada, después de la de Arabia Saudí- de forma brillante, firmando un Grand Chelem (saliendo desde la pole, marcando la vuelta rápida y liderando la carrera de principio a fin) y encabezando el “doblete” de Red Bull por delante de “Checo”; en una carrera que el inglés Lando Norris (McLaren) acabó tercero.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial, que cometió un error grave, cuando rodaba tercero, a falta de nueve de las 63 vueltas que se dieron este domingo a Imola, acabó la carrera en sexta posición; en una jornada triste para la “Scuderia” ante su afición.

En el Autódromo Enzo e Dino de Ferrari de Imola el inglés George Russell (Mercedes) acabó -tras remontar siete posiciones- cuarto, un puesto por delante del finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

El japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) acabó séptimo en Imola, una plaza por delante del cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel (Aston Martin).

El danés Kevin Magnussen (Haas), que acabó noveno; y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que fue décimo, también entraron en los puntos.

Con su victoria, Verstappen ascendió al segundo puesto general, que ocupa con 59 puntos, a 27 de los 86 con los que lidera el Mundial Leclerc. “Checo” avanzó un puesto y ahora es tercero, con 54 puntos, cinco más que Russell y con 16 sobre Sainz, que, tras abandonar al accidentarse en la primera vuelta, descendió a la quinta plaza del campeonato.

Alonso se había tocado en la salida con el alemán Mick Schumacher (Haas) y sólo después de la retirada del coche de seguridad que entró en pista a causa del accidente -sin mayores consecuencias físicas- de su compatriota Sainz, perdió un trozo del pontón de su Alpine y abandonó tras la sexta vuelta.

La siguiente carrera, el Gran Premio de Miami, se disputará en la citada localidad de Florida (Estados Unidos) el próximo 8 de mayo, en el circuito alrededor del Hard Rock Stadion, donde juegan como locales los Miami Dolphins, equipo de la NFL, la liga profesional de futbol americano.

CHECO: "With these conditions it was so tricky out there, so to get a 1-2 under these conditions it's a great result for the team!" #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/iri7B5kxOg

— Formula 1 (@F1) April 24, 2022