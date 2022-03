Holland, Maguire y Garfield reaparecen en póster del Blue-Ray de Spider-Man

MADRID, 25 de marzo (EuropaPress).- Si algo echaban en falta los fans tras ver su sueño cumplido de juntar en una única película a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield como las tres encarnaciones de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), es la de un póster del trío de héroes juntos. Pero más vale tarde que nunca y Sony Pictures ha decidido lanzar un épico cartel protagonizado por las tres versiones del trepamuros.

Un póster que se ha lanzado precisamente a través de las cuentas oficiales en redes sociales de Marvel Studios, Sony Pictures y del propio perfil de la tercera entrega de la franquicia.

La ilustración, obra del artista Bosslogic, recrea la épica secuencia en lo más alto de la Estatua de la Libertad, donde las tres personificaciones del Hombre Araña se disponen a afrontar la batalla definitiva con sus más emblemáticos villanos.

I love these guys.

Artist: @Bosslogic pic.twitter.com/jmYeNcoK0h

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) March 23, 2022