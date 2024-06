Eurocopa: Inglaterra y Dinamarca pasan a octavos tras empates ante Eslovenia y Serbia

Con Conor Gallagher en lugar de Trent Alexander-Arnold como acompañante de Declan Rice, la única y gran novedad en el once de Gareth Southgate, Inglaterra volvió a ser Inglaterra. Es decir, una Selección estática y lenta en la circulación, así como pasiva en la presión. El mismo equipo aburrido y difícil de ver que decepcionó ante Serbia y Dinamarca. Pero, ¿cómo puede ser tan poco dinámico teniendo a Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka y Harry Kane en el campo? Pues porque John Stones y Marc Guéhi fueron, durante el primer tiempo, quienes más balón tocaron en la Selección inglesa.

Mientras los centrales combinaban entre sí, Eslovenia se sentía cómoda. Incluso aproximándose más y mejor que los ingleses a las inmediaciones de Jordan Pickford. El único momento de los primeros 45 minutos en el que los Three Lions subieron una marcha a su juego terminó en gol, pero fue anulado. La triangulación, al primer equipo, entre Declan Rice, Phil Foden y Bukayo Saka terminó con el extremo diestro mandando el balón al fondo de la red, pero el del Manchester City partía de posición antirreglamentaria. El resto de la primera mitad, Inglaterra fue un equipo sin orden en la presión ni coordinación en sus movimientos en el que todos quieren el balón al pie y ninguno al espacio.

Mientras que a los propios aficionados ingleses no les convence su Selección, a Gareth Southgate no le terminan de seducir ninguno de los acompañantes de Declan Rice. Si Conor Gallagher fue la apuesta en el once, fue el sacrificado en el descanso para dar entrada a Kobbie Mainoo. Sin noticias de Jude Bellingham y con un Phil Foden más activo, fue la entrada del joven centrocampista del Manchester United, de apenas 19 años, la que permitió a los Three Lions dar leves síntomas de mejora. O al menos, ver con más asiduidad a Jan Oblak bajo los palos. Eslovenia terminó por encerrarse con sus 11 futbolistas en campo propio y, entonces sí, Gareth Southgate atendió la gran petición de sus aficionados.

Tras 70 minutos de partido, y los 180′ ante Serbia y Dinamarca, Cole Palmer debutó en la Eurocopa 2024, y menos mal. Apenas 20 minutos necesitó la estrella del Chelsea para demostrar que su presencia en el once de los Three Lions es necesaria. Pero ni Cole Palmer fue suficiente para que los pupilos de Gareth Southgate batieran a Jan Oblak. Tampoco es que lo merecieran. Con el pitido final, Inglaterra podía celebrar su clasificación, pero no su actuación. Y es que los ingleses sin demostrar nada de nada.

🗣️Kobbie Mainoo on Cole Palmer: “He’s electric and you’ve seen in the Premier League what he can do and he’s continuing to do that. He’s one of the best in training, he’s never eased off the gas.#EURo2024 #Palmer #England pic.twitter.com/QP4uUqwqU8

— Cole Palmer (@ColePalmer_0) June 25, 2024