Corte Internacional ordena el arresto de funcionarios rusos por ataques en Ucrania

Por Michael Corder

Ucrania, 25 de junio (AP).- La Corte Penal Internacional emitió el martes órdenes de detención contra el exministro ruso de Defensa y su Jefe del Estado Mayor por atacar objetivos civiles en Ucrania.

La corte acusó al exministro Sergei Shoigu y al Jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, de crímenes de guerra y el crimen contra la humanidad de actos inhumanos.

En un comunicado, la corte dijo que se habían emitido las órdenes porque los jueces creen que hay motivos razonables para creer que los dos hombres son responsables de “ataques de misiles realizados por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana” entre el 10 de octubre de 2022 y al menos hasta el 9 de marzo de 2023.

