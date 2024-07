Un sierraleonés, sancionado por EU, es detenido en Tijuana por tráfico de migrantes

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) informó este jueves de la detención de Abdul Karim “N”, hombre buscado y señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de traficar migrantes.

Las autoridades señalaron que fue sobre la calle Paseo de las Bugambilias en la Privada Del Álamo, en donde se montó un operativo para detener a quien se identificó como Abdul Karim “N”, de origen africano, “inocente en tanto no se determine una sentencia condenatoria por un Juez, según el artículo 13 del CNPP”, aclaró la dependencia

En la ficha informativa proporcionada por el Departamento de la Policía Internacional se indica que Abdul Karim “N”, participaba en actividades ilícitas de tráfico de personas hacia el vecino país, por lo que la autoridad norteamericana promovió una orden de extradición.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) sostuvo que continuará trabajando para mejorar las condiciones de seguridad que la población bajacaliforniana y agregó que “los despliegues operativos por parte de la Coordinación de Enlace Internacional se realizan con alta responsabilidad, privilegiando en todo momento el intercambio de información con todas las autoridades para lograr resultados favorables, y así evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y vida de las y los bajacalifornianos”, concluyó.

1/ Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned the Abdul Karim Conteh Human Smuggling Organization (Karim HSO), a transnational criminal organization based in Tijuana, Mexico, for smuggling migrants into the U.S. https://t.co/4XWdkPJ8t1

— Treasury Department (@USTreasury) July 18, 2024