El Buró de Prisiones en EU consigna que “El Ratón” salió de la cárcel hace dos días

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- Las redes sociales y medios nacionales e internacionales han destacado, en paralelo a la reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, la supuesta liberación de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán y que fue extraditado a Estados Unidos en septiembre del año pasado.

De acuerdo con el portal del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), “El Ratón”, como es conocido uno de los integrantes de “Los Chapitos”, habría sido liberado el pasado 23 de julio, hecho que ha dado la pauta sobre si efectivamente Ovidio Guzmán fue puesto en libertad, a pesar de apenas haber tenido una audiencia inicial por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Sin embargo, el concepto “released”, tal como figura en el portal, significa que, efectivamente, el Buró de Prisiones ya no cuenta con la custodia del sujeto; pero no que necesariamente haya salido de la cárcel para seguir su proceso en libertad.

Phoebe Eaton, reportera del diario The New York Times, aclaró un poco sobre dicha situación.

En su cuenta de X, la periodista de la publicación estadounidense precisó que los agentes federales en EU usualmente emplean el término “released” en el sistema cuando un recluso es transferido.

“Ovidio Guzmán probablemente esté en ruta hacia un Distrito donde se está abriendo una nueva acusación para que pueda ser procesado”, añadió.

Feds often put "released" in the system when an inmate is being transferred; #OvidioGuzman is probably en route to a District where a new indictment's being unsealed so he can be arraigned. (A co-operator wld completely vanish from the system.) #MayoZambada #ElMayo #JoaquinGuzman https://t.co/sHEGx6GBQ5

