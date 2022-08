Sala del TEPJF exonera a Sheinbaum y Ebrard por actos anticipados de campaña

Los magistrados de la Sala Especializada del TEPJF concluyeron que ni la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon, realizaron actos anticipados de precampaña y campaña.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon, no realizaron actos anticipados de precampaña y campaña al acudir a diversos mítines de Morena en los estados, concluyó la Sala Especializada del Tribunal Electoral (TEPJF).

Los análisis correspondientes a Sheinbaum y Ebrard fueron hechos por la Sala Especializada por instrucción de la Sala Superior de este TEPJF para verificar la asistencia y el sentido de la participación de los denunciados.

Estas decisiones surgieron de las quejas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como en contra de Morena, por diversos hechos que, a su consideración, constituían actos anticipados de campaña por parte de ambos funcionarios públicos. Ello, con motivo de su participación en eventos de campaña en favor de las candidaturas de Morena y diversas notas periodísticas en las que se les identificó como probables aspirantes a la Presidencia de la República para el proceso electoral 2023-2024.

La Magistrada Gabriela Villafuerte Coello consideró que conforme a lo analizado, no se podían establecer actos anticipados de campaña.

“Me parece que con esta ruta que nos marcó la Sala Superior nos conduce al mismo puerto, ellos dicen que se tiene que analizar los eventos, verificar si asistieron y/o participaron, si hay sistematicidad en los actos ilícitos y en caso de establecer una situación irregular verificar el impacto real y riesgo en el principio de equidad en la contienda. Con esta lógica constructiva vimos que tanto la Jefa de Gobierno, como el Secretario de Relaciones Exteriores, acudieron a actos de campaña a estados con proceso electoral. Entonces, ¿tenemos su asistencia?, sí. ¿Participaron? Sí; ¿qué dijeron? Obvio hablaron de la ruta de la Cuarta Transformación, pero sus discursos los aterrizaron en las personas que eran candidatos y no apreciamos que efectivamente haya la propuesta de una plataforma electoral que tienda hacia la elección presidencial de 2022”, argumentó.

“Esto nos lleva a identificar que efectivamente hay posicionamientos lógicos en narrativas acorde al apoyo de una campaña, pero no establecemos actos anticipados de campaña, y eso nos lleva a verificar la sistematicidad, la cual implica el repetir actos ilegales; es decir, sí tenemos la presencia de la Jefa de Gobierno y del Secretario de Relaciones Exteriores en actos de campaña, pero no tenemos actos anticipados de campaña. Así es que la conclusión es que no hay actos anticipados de campaña y por lo tanto tampoco sistematicidad”, agregó.

La Magistrada también explicó otro de los puntos que la Sala Superior les pidió analizar, el cual era sobre el conocimiento de la ciudadanía sobre estos presuntos actos anticipados de campaña.

“Por otro lado se nos piden medir el conocimiento de la ciudadanía, entonces tenemos que el 29 de abril el Presidente señaló a posibles personas como candidatos a la Presidencia, eso lo dijo en su conferencia, pero no podemos asegurar que la ciudadanía lo haya visto, no podemos asegurar que hay un impacto en la contienda de 2024 porque no pioneros asegurar que el Canciller o la Jefa de Gobierno vayan a ser candidatos porque eso tiene que ver con la contienda interna del partido”, detalló.

Por tanto, a partir de su análisis, “no podemos establecer estos actos anticipados de campaña”.

ADÁN AUGUSTO VULNERA IMPARCIALIDAD

En otro expediente, esta Sala determinó que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, al participar el 21 de mayo en un evento del entonces candidato al gobierno de Hidalgo por Morena, Julio Menchaca, el cual se difundió en redes sociales.

Al resolver las quejas presentadas por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, los magistrados consideraron que no hubo uso de recursos públicos, pero sí tuvieron participación activa en este evento.

También determinó existente la falta al deber de cuidado atribuida a Morena y los partidos del Trabajo y Nueva Alianza en Hidalgo, por lo que se les impuso una multa.