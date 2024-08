CRÓNICA ¬ Verástegui y sus ultras apartan al PAN “por cobarde” y van por su partido

La narrativa contra “el progresismo, el socialismo y la izquierda” fue central en el discurso de Eduardo Verástegui, así como en los casi 40 oradores de la conferencia, que se celebró en un contexto de cierta desilusión y orfandad frente a la notable ausencia del Presidente argentino Javier Milei, quien canceló su participación.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo). – Sin confianza en los partidos de oposición, los ultraconservadores en México se reunieron nuevamente en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) con la determinación de fundar un partido político que defienda sus valores conservadores. Esta idea ya había sido considerada por la ultraderecha, que ha calificado desde hace tiempo a la derecha mexicana como tibia, especialmente al Partido Acción Nacional (PAN). La contundente victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones federales reforzó su decisión, y ahora su llamado es a “reconstruir una nueva derecha” en México.

“En México, políticamente hablando, las cosas no andan bien. La mayoría de los mexicanos no tenemos representación política. Los mismos de siempre han estado engañando a muchos por mucho tiempo; hoy tenemos un gobierno de izquierdistas corruptos y la llamada oposición, que más bien yo llamo ‘opoficción’. Esa ‘opoficción’ es en realidad un fenómeno muy raro, encabezado por izquierdistas, izquierdistas moderados, izquierdistas radicales, globalistas, muchos tibios, o sea, la derechita cobarde. Así que no tenemos opciones, no hay alternativa en estos momentos y, como no hay una verdadera oposición, no hay verdadera democracia, todo es pan y circo”, señaló Eduardo Verástegui en su mensaje de cierre.

Durante su discurso, Verástegui consideró que el desafío del movimiento conservador será superar la política “obsoleta de los que comprometen todo por llegar al poder”. A su vez, confirmó que el próximo año buscarán constituirse en un nuevo partido político conservador.

“El año pasado nos bloquearon por todas partes y no nos dejaron competir por la vía independiente. Así que, si la única alternativa es por medio de la construcción de un partido político, ese será nuestro próximo reto. ¡Ahí le vamos!, porque en estos momentos el México de valores se quedó sin representación política. […] Debemos reconstruir la nueva derecha […] En estos momentos en México no existe un partido conservador real de derecha que vele por los intereses de la mayoría de los mexicanos. Es por eso que hemos decidido que en 2025 empezaremos la formación de un nuevo partido político”, anunció.

Las palabras del actor fueron rápidamente vitoreadas y aplaudidas por los presentes al grito de “¡Sí se puede, sí se puede!”, mientras que Verástegui continuaba su discurso leído desde el teleprompter ubicado en una gran pantalla al fondo del salón.

La narrativa contra el progresismo, el socialismo y la izquierda fue central en el discurso de Eduardo Verástegui, así como en los casi 40 oradores de la conferencia, que se celebró en un contexto de cierta desilusión y orfandad frente a la notable ausencia del Presidente argentino Javier Milei, quien canceló su participación.

TRUMP: PROTEGERÉ LA FRONTERA

No obstante, los asistentes recibieron un breve mensaje del candidato presidencial estadounidense Donald Trump, quien reafirmó su compromiso con la “protección de las fronteras”.

“Es un gran honor estar aquí con ustedes, patriotas, para celebrar los principios que defendemos en todo el mundo. Estamos luchando para proteger nuestra cultura, soberanía y los valores de libertad, familia y fe en Dios Todopoderoso. He trabajado con México y, como el cuadragésimo sexto Presidente de los Estados Unidos, espero seguir colaborando para proteger nuestras fronteras y defender el estado de derecho en México, Estados Unidos y toda América Latina”, dijo el expresidente de Estados Unidos y actual candidato presidencial.

La narrativa predominante atacó al progresismo y al socialismo, calificándolos de “diabólicos” y “neomaxistas”, y utilizando términos despectivos como “los cerdos de la izquierda” a quienes acusan de amenazar los valores de la familia, el discurso provida y las creencias ultraconservadoras.

Aunque el enfoque del discurso se centró en gran parte en la crítica a la izquierda en México, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a quienes acusaron de “vender espejitos” a los ciudadanos; el señalamiento se extendió a los partidos opositores en México, particularmente contra el Partido Acción Nacional.

Para el partido albiazul, la crítica fue en un ánimo más de reproche y de sentirse traicionados, con un reproche más sentido, en el que se respiraba un ánimo de incluso desilusión y sentirse traicionado, por ser un partido que se alejó de sus valores conservadores y permitió el ingreso de personajes que consideran ajenos a ellos.

Durante el panel titulado “La partidocracia en México”, Carlos Leal Segovia, diputado ultraconservador de Nuevo León, destacó que el PAN, que históricamente debía defender la vida, la familia y los valores tradicionales, está haciendo lo contrario, optando por lo que es “más redituable” políticamente, es decir, promover a personas con ideologías progresistas. Afirmó que tanto el PRI como MC también han adoptado posturas progresistas, alejándose de los valores conservadores.

El político expresó su frustración con los partidos políticos actuales, afirmando que ninguno se ha posicionado firmemente en contra de las políticas que, en su opinión, están perjudicando a la juventud mexicana. Según Leal, los partidos existentes solo buscan sus propios intereses y han dejado de representar a la ciudadanía, permitiendo que personas que van en contra de los valores tradicionales entren en sus filas. Leal recalcó la necesidad de una nueva plataforma que represente fielmente estos valores para enfrentar los desafíos actuales de México.

Por su parte, Ferdinan Recio, abogado, politólogo, ex presidente de Movimiento Viva México, también criticó la democracia en México, señalando que la política ha dejado de producir líderes con principios y describiendo el escenario político como un “circo”. Afirmó que ni Morena ni Claudia Sheinbaum ganaron realmente, sino que el comunismo ha vendido falsas promesas.

En tanto que otro de los exponentes nacionales, como el estratega político Cristian Camacho, ofreció un análisis detallado sobre los errores de la oposición en México, destacando una desconexión profunda entre los partidos opositores y la realidad de los votantes.

El analista conservador criticó al PAN y al PRI por haber caído en la trampa de responder a las declaraciones diarias de AMLO en sus conferencias mañaneras, en lugar de enfocarse en los problemas reales que enfrenta la gente. Según Camacho, la oposición se centró en temas que no resonaban con la mayoría de los 70 millones de votantes, quienes tienen otras prioridades y no están interesados en temas como el aborto, las infancias trans, o incluso la democracia misma.

En su mensaje, Camacho instó a los conservadores a dejar de criticar a AMLO y enfocarse en promover sus propios valores y propuestas para ganar votantes, incluso de Morena.

La idea de constituirse en un nuevo partido político de los conservadores mexicanos fue avalada y respaldada por los conservadores de otros países que fueron invitados.

Agustín Laje, académico, politólogo de Argentina, destacó que, en el análisis de las recientes elecciones en México, quedó claro que los partidos tradicionales no tenían posibilidades de vencer a Morena.

“Yo creo que si algo ha quedado claro en las últimas elecciones es que los partidos convencionales no tenían ninguna posibilidad de ganarle a Morena. Aquellos que dijeron que apoyar a Eduardo Verástegui era darle el triunfo a Sheinbaum, porque Xóchitl era una candidata que realmente podía ganar las elecciones, pues los resultados mostraron una cosa totalmente distinta. Y cuidado: no hay que enojarse con esa gente, porque es gente que probablemente haya tenido buenas intenciones, pero un mal cálculo político; estuvo dispuesta a apoyar a una marxista, leninista, trotskista, según sus propios dichos, abortista […] bueno, todo ese era el costo a pagar para que no ganara Sheinbaum y encima Sheinbaum le da una paliza a Xóchitl, entonces al final fue un cálculo político desastroso.

Al explorar caminos para los conservadores en México, el ponente argentino coincidió en la necesidad de que en México exista una nueva derecha, a la que calificó como una corriente compuesta por libertarios, no progresistas ni globalistas, que formen nuevos partidos o movimientos.

“¿Por dónde puede la futura libertad de México? Quizá mirando experiencias que han tenido éxito en otros países que han implicado crear una nueva derecha, un nuevo partido político, que ustedes podrían crear el año próximo, según su legislación y en el que, seamos conscientes de que la política es el arte de aproximar a los similares, no de unir a los idénticos; acá no necesitamos ser una secta, pensar exactamente lo mismo. La nueva derecha está compuesta por: libertarios, no progresistas ni globalistas; conservadores, no cualquier conservador, que no confundan la política con la religión, es decir, que estén abiertos a convivir con otras fes, nos estamos disputando un asunto de iglesia, nos estamos disputando el estado. Y en tercer lugar: soberanistas, o sea personas que saben cómo enfrentar a los globalistas”, dijo.

