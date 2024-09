Claudia tomó decisión sobre España y la respaldo, dice el Presidente. “Prepotentes”

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, de no invitar al rey de España a su toma de posesión y acusó a la monarquía española de actuar con prepotencia.

“Yo apoyo a la Presidenta electa. Si ella ya fijó postura yo la apoyo, la respaldo y yo creo que muchos mexicanos, millones, la apoyan. Y es importante aclarar que estas diferencias con el Gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Estamos hablando de deferencias con la Monarquía española, a la que se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios por las atrocidades cometidas durante la invasión europea en el país y no hubo respuesta. Y no solo eso, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, del Gobierno de México, y actuaron con mucha prepotencia”, dijo en su conferencia matutina.