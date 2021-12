El clavadista olímpico Ian Matos fallece a los 32 años por una infección pulmonar

Ciudad de México, 25 de diciembre (RT).- El clavadista olímpico brasileño Ian Matos falleció el pasado martes después de permanecer hospitalizado casi dos meses por una infección pulmonar, informó el Comité Olímpico Brasileño (COB).

“Lamentamos profundamente haber recibido la triste noticia del prematuro fallecimiento de Ian Matos, saltador olímpico de 32 años. El Equipo Brasil agradece toda su contribución a la evolución de la modalidad”, expresó el organismo.

Según detalló Globo, Matos se encontraba internado desde el pasado 30 de octubre en un hospital de la ciudad de Río de Janeiro, al que llegó con una infección de garganta, no obstante, la bacteria continuó hacia el esófago para finalmente alojarse en el pulmón, lo que agravó el estado del deportista.

É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do prematuro falecimento do saltador olímpico Ian Matos, de 32 anos. O Time Brasil agradece toda a sua contribuição para a evolução da modalidade.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/K75jMxSuH2

— Time Brasil (@timebrasil) December 21, 2021