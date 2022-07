Rusia se prepara para los Olímpicos de París 2024 a pesar de vetos a sus deportistas

PARÍS, 26 de julio (AP).- A dos años del inicio de los Juegos Olímpicos de París, Rusia hace planes para que sus deportistas vivan y compitan en la capital francesa, a pesar de que muchos están vedados de los torneos de clasificación debido a la guerra en Ucrania.

El presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdnyakov, escribió en la aplicación de mensajería Telegram que el país está gestionando el acceso de sus deportistas a los eventos clasificatorios y haciendo planes de alojamiento en la villa olímpica en 2024.

Por recomendación del Comité Olímpico Internacional, la mayoría de las federaciones deportivas han suspendido a los deportistas rusos y bielorrusos desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero. Pero el COI no ha suspendido al Comité Olímpico Ruso, el organismo que inscribe a los equipos rusos en los Juegos.

“Dentro de exactamente dos años, comienzan los Juegos Olímpicos en París. A pesar de todas las circunstancias, el Comité Olímpico Ruso es un participante de pleno derecho en el movimiento olímpico”, escribió Pozdnyakov. “Continuamos nuestros preparativos sistemáticos para los Juegos y también trabajamos para garantizar las oportunidades de clasificación y la presencia de nuestros deportistas en la Villa Olímpica y en las sedes, su participación en los eventos durante los Juegos”.

