Calderón debe explicar cómo llamó a García Luna a colaborar, quién lo recomendó: AMLO

Cuestionado sobre la solicitud para que Genaro García Luna cumpla una sentencia de 20 años y no de cadena perpetua, el Presidente López Obrador consideró que lo importante es que ya se demostró su culpabilidad y Felipe Calderón debería explicar por qué decidió ponerlo al frente de la seguridad en México.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el exmadatario Felipe Calderón Hinojosa debe explicar ampliamente cómo decidió incorporar a Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, para dirigir la seguridad de México y le lanzó un decálogo de preguntas.

“Debería informar Felipe Calderón, que no ha dicho nada, cómo fue que lo llamó a colaborar, quién se lo recomendado, toda la relatoría, el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el Gobierno y la política de seguridad en esos años. Un escrito amplio lo amerita el caso, independientemente de cuántos años le van a imponer como sentencia”, dijo en su conferencia matutina al ser cuestionado sobre la solicitud del abogado de García Luna para que sólo le den 20 años de prisión.

El Presidente lanzó 10 preguntas dirigidas a Calderón sobre García Luna:

1. ¿Cómo conociste a Genaro García Luna?

2. ¿Por qué tomaste la decisión de nombrarlo Secretario?

3. ¿Conocías todos sus antecedentes, sabías que había iniciado su carrera como miembro del Cisen en el gobierno de Salinas?

4. ¿Sabías que él había cumplido la misión de ir a rescatar al segundo tirador en el asesinato de Colosio?

5. ¿Nunca supiste que mantenía relaciones con organizaciones criminales?

6. ¿No te diste cuenta de que estaba comprando propiedades en México y el extranjero?

7. ¿Estabas de acuerdo con las decisiones que tomaba para lleva. Acabo masacres y actos de represión?

8. Le autorizabas que estableciera comunicación con agencias internacionales, como FBI, CIA y DEA?

10. ¿Estuviste enterado del operativo “rápido y furioso”?

López obrador destacó que lo más relevante no son los años de cárcel que le impongan al exsecretario de Seguridad de Calderón, sino que ya se demostró su culpabilidad y no debe haber impunidad.

“Hay que esperar la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro 20 años, vamos a esperar, no tengo opinión, pero lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne; porque si su abogado está planteando 20 años está aceptando que sí hay culpabilidad”.

Agregó que la autoridad tiene que ver el daño que se cometió al país y sociedad, también al pueblo de Estados Unidos: “La parte del manejo del dinero y yo lo que creo es muy importante y es que no haya impunidad para que no se dé la repetición de estos casos, la justicia es prevenir, que no haya impunidad”.

ABOGADO PIDE REDUCIR SENTENCIA A GENARO

El abogado César de Casto, quien lidera la defensa de Genaro García Luna, solicitó el miércoles al Juez Brian Cogan una sentencia máxima para su cliente de 20 años de prisión, no la cadena perpetua solicitada por los fiscales la semana pasada.

“Este Tribunal debería condenar a Genaro García Luna a veinte años de prisión. Veinte años de prisión es una sentencia extremadamente significativa y prolongada”, inicia la petición firmada por De Castro. “Una sentencia de veinte años representaría la duración aproximada de toda la carrera del Sr. García Luna como servidor público del Gobierno mexicano”.

De Castro agrega a sus argumentos los cambios mundiales, como significado de lo que puede ocurrir en 20 años.

‼️El abogado César de Castro pide solamente 20 años de prisión para Genaro García Luna, el tiempo similar de su carrera.

👉 Entrega como "evidencia" sus premios recibidos.

👉 De aceptarse esa sentencia, se restan alrededor de cinco años que ya lleva en prisión, menos el tiempo de… pic.twitter.com/UwMm80NY0k — Jesús García 🐦 (@JesusGar) September 25, 2024

“Es importante comprender verdaderamente cuánto tiempo es veinte años y cuánto puede cambiar en un período tan largo”, defiende. “Hace veinte años, el iPhone de Apple ni siquiera había sido lanzado. Google salió a bolsa hace veinte años y se desarrolló por primera vez Facebook. Hace veinte años, George Bush derrotó a John Kerry y, lamentablemente, Ronald Reagan falleció”.

Además de sus argumentos, De Castro suma las cartas de respaldo de la esposa de García Luna, sus hijos, así como otros familiares, además de reclusos que se han relacionado con García Luna en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn.

También incluye los premios que el exsecretario de Seguridad Pública de México, durante el Gobierno de Felipe Calderón, recibió en México y otros países, incluidas medallas del Departamento de Seguridad (DHS) de EU y el FBI.

El 9 de octubre es la sentencia de Genaro García Luna, hallado culpable de cinco delitos, incluido liderar una organización criminal durante un largo periodo, así como conspirar para el tráfico de droga hacia EU.

GARCÍA LUNA ACUSA A EU Y MÉXICO DE HUNDIRLO

Apenas la semana pasada, Genaro García Luna dijo en una carta escrita a mano que la Fiscalía de Nueva York le ofreció un acuerdo y que de haber aceptado habría salido en seis meses incluso con beneficios económicos.

En su carta, García Luna culpa al Gobierno de México y al de Estados Unidos de hundirlo con mentiras; lo mismo a narcotraficantes que sirvieron como testigos en el juicio que lo halló culpable. También sugiere vínculos entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador e Ismael “El Mayo” Zambada.

“Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EU, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual Presidente de México y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio […] Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada ‘Mayo Zambada’ [sic], la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual Gobierno con él y el narcotráfico”, escribió en la misiva.

El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón señaló que la Fiscalía de Nueva York le ofreció un acuerdo para que se inculpara con delitos vinculados al narcotráfico para a cambio estar sólo seis meses detenido, así como recibir beneficios económicos. Dicho acuerdo, alega García Luna, no era para imputar a delincuentes o narcotraficantes, porque de haber sido así, “no era necesaria mi detención”.

García Luna denunció que durante su juicio presuntamente no fue presentada “una sola prueba o evidencia” que acreditara los delitos a los que un jurado en febrero de 2023 lo declaró culpable. Inclusive, añade, con respecto al presunto dinero que había recibido, afirmó que después “una rigurosa auditoría fiscal y financiera que duró más de un año” a todo su patrimonio desde el 2012, el Juez responsable de su causa penal en Brooklyn resolvió la inexistencia en su patrimonio de “un sólo dólar vinculado al narcotráfico o a los delitos por los cuales me acusan”.

Al respecto, el Presidente López Obrador pidió que García Luna presentara las pruebas de las acusaciones que hizo en su contra. “¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo si era su trabajo y si yo era opositor? Claro que me espiaba. Entonces escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo: que los dé a conocer. Él tiene todo”, afirmó en conferencia de prensa.

“Es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie si se va a trabajar en beneficio del pueblo. Si uno es dirigente y quiere transformar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios; hay que tener autoridad moral, hay que ser honesto, porque si no, no puede uno, lo destruyen. En mi carrera de décadas como dirigente, he padecido de muchísimas acusaciones y no han podido”, subrayó el gobernante.

“Entonces es muy sencillo: que presente las pruebas. […] Para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información; que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer dos veces; que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post; y para que no falle, que no falle, que vaya al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos”, añadió.

— Con información de LaOpinión