Andrew Garfield considera tomar un descanso de la actuación: “Quiero ser normal”

Durante una entrevista promocionando su nueva serie para FX, Garfield reveló que se tomará un descanso de la actuación para descansar; Under the Banner of Heaven llegará a FX el próximo jueves, 28 de abril.

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 27 de abril (ASMéxico).- Andrew Garfield le dice adiós a la actuación, pero sólo por un tiempo. El actor de The Amazing Spider-man ha dado a conocer que quiere descansar un rato de la actuación para “ser un poco normal, por un tiempo”, así lo reveló durante una entrevista con Variety.

“Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quién quiero ser es simplemente una persona normal durante un tiempo. Porque, como sabes, esa temporada de premios es una lavadora. Necesito ser un poco ordinario durante un tiempo.”, expresó para la mencionada revista.

Aunque Andrew reveló que, por ahora, sólo desea descansar, el actor aprovechó la oportunidad para agradecer la atención recibida durante su carrera en general, especialmente, el último año.

UNDER THE BANNER OF HEAVEN, ¿EL ÚLTIMO PROYECTO DE ANDREW GARFIELD?

Afortunadamente, los fans aún podrán disfrutar de la actuación de Andrew durante un poco más, pues el actor está por estrenar la serie Under the Banner of Heaven en FX.

En esta, Garfield le da vida a un detective mormón que se encuentra investigando el asesinato de una madre y su hija a manos de uno de los seguidores fundamentalistas de la “Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”.

“Creo que es un estudio increíble sobre cómo el fundamentalismo puede llevar a actos verdaderamente horribles y cómo los seres humanos pueden justificar tal violencia en nombre de Dios y su amor”, expresó Garfield sobre su papel en la producción.

Under the Banner of Heaven tendrá su estreno de manera exclusiva en FX el próximo jueves, 28 de abril.

