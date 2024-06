La Junta de Gobierno deja su tasa de interés de referencia sin cambios: queda en 11%

El banco central de México vigilará estrechamente las presiones inflacionarias, así como todos los factores que inciden en la trayectoria prevista para la inflación y en sus expectativas.

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió este jueves mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria en un 11 por ciento, con la finalidad de frenar la inflación, cuyo panorama se analizará para hacer futuros ajustes, y porque los mercados financieros internacionales exhibieron “movimientos acotados”.

Por decisión mayoritaria, el banco central del país dejó sin cambio la tasa clave, luego de que en mayo también la mantuviera, y de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportara hace unos días que la inflación general anual repuntó 0.21 por ciento en la primera quincena de junio (4.78 por ciento).

“Hacia delante, prevé que el entorno inflacionario permita discutir ajustes en la tasa de referencia. Tomará en cuenta la perspectiva de que los choques globales continuarán desvaneciéndose y los efectos de una actividad económica más débil de lo que se tenía previamente anticipado”, señaló.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 11.00%. Consulta el comunicado en: https://t.co/gjeEPXDmLK pic.twitter.com/3e0RXe6c8t — Banco de México (@Banxico) June 27, 2024

“Considerará la incidencia de la postura monetaria restrictiva que se ha mantenido y la que siga imperando sobre la evolución de la inflación a lo largo del horizonte en el que opera la política monetaria”, agregó.

Banxico decidió retomar el nivel de la tasa de interés que se había mantenido por casi un año en sus decisiones monetarias, debido a que “la postura monetaria se mantiene restrictiva”.

Sin embargo, destacó que a principios del segundo trimestre prevaleció la debilidad que la actividad productiva ha exhibido desde finales del año pasado, ya que “el balance de riesgos para la actividad económica se ha sesgado a la baja”.

Banxico aprovechó para reafirmar su “compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable”.

Este jueves, el peso mexicano permanece casi sin cambios en un día en el que se espera un fuerte comportamiento en el tipo de cambio por el contexto político y monetario en México y Estados Unidos.

Al inicio de la jornada, el tipo de cambio, de dólar a peso mexicano, se ubicó en 18.36 unidades, el mismo nivel en el que cerró el miércoles.

Alrededor de las 07:40 horas, tiempo del centro de México, el tipo de cambio se ubicaba en 18.43 unidades, con lo que el peso mostraba una depreciación de 0.62 por ciento.

Paralelamente, el índice dólar, el cual mide la evolución de esta divisa frente a una canasta de otras seis monedas principales, presentaba un retroceso del 0.15 por ciento al ubicarse en 105.89 puntos.

Alrededor de las 11:00 horas, durante el anuncio de la presentación de otros cinco integrantes del Gabinete de la virtual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el tipo de cambio se ubicó en 18.39 unidades, sin grandes movimientos.

–Con información de Guadalupe Fuentes