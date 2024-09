Israel bombardea supuesto cuartel de Hezbollah; mexicanos en Líbano están bien: SRE

Los ataques en los suburbios al sur de la capital del Líbano se produjeron poco después de que el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablara ante la ONU y prometiera que la campaña de Israel contra Hezbollah continuaría.

Por Bassem Mrque

Beirut, 27 de agosto (SinEmbargo).- El ejército israelí dijo el viernes que atacó la sede central de Hezbollah en Beirut, donde una serie de explosiones masivas arrasaron varios edificios y generaron nubes de humo naranja y negro en el cielo.

Ante los incidentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el personal de la Embajada de México en Líbano se encuentra en buen estado, además de continuar atento al desarrollo e impacto del ataque en la zona de conflicto.

“Compartimos los teléfonos de emergencia en ese país, así como los de nuestra representación. Se reitera a las personas mexicanas que salgan del país a través de las rutas comerciales que están disponibles”, escribieron las autoridades mexicanas en sus redes sociales.

📌 Ante las explosiones que acaban de impactar zonas en Beirut, el personal de @EmbaMexLb se encuentra bien y atento al desarrollo y el impacto de este ataque. Compartimos los teléfonos de emergencia en ese país, así como los de nuestra representación. Se reitera a las personas… pic.twitter.com/aPin7xxw2S — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 27, 2024

Sus comentarios empañaron aún más las esperanzas de un alto el fuego respaldado internacionalmente destinado a evitar una espiral que lleve a una guerra total.

Tres importantes canales de televisión israelíes dijeron que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, era el objetivo de los ataques. Sin embargo, The Associated Press no pudo confirmar de inmediato los informes sin fuentes y el ejército declinó hacer comentarios. Sin embargo, dada la magnitud y el momento de las explosiones, hubo fuertes indicios de que un objetivo de alto valor podría haber estado dentro de los edificios atacados.

En un grado nunca visto en conflictos anteriores, Israel ha intentado esta semana eliminar a los altos mandos de Hezbollah. En otra señal de la importancia del ataque, la oficina del ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que éste se reunió con el jefe de la fuerza aérea israelí y otros altos comandantes en el cuartel general militar, tras recibir información actualizada.

Los atentados del viernes fueron los más potentes que se han visto en la capital libanesa en el último año. El portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que los ataques tenían como objetivo la sede principal de Hezbollah, situada debajo de edificios residenciales. Cuatro edificios del barrio Haret Hreik de Dahiyeh quedaron reducidos a escombros, informó la televisión Al-Manar de Hezbollah. La explosión hizo temblar las ventanas y las casas a unos 30 kilómetros al norte de Beirut. Se vieron ambulancias dirigiéndose al lugar, con las sirenas sonando.

Los funcionarios de un hospital cercano dijeron que recibieron al menos 10 heridos, tres de ellos de gravedad, incluido un niño sirio.

Israel ha intensificado drásticamente sus ataques aéreos en Líbano esta semana, y ha declarado que está decidido a poner fin a más de 11 meses de fuego de Hezbollah en su territorio. El alcance de la operación israelí sigue sin estar claro, pero las autoridades han dicho que es posible una invasión terrestre para expulsar al grupo militante de la frontera. Israel ha enviado miles de tropas hacia la frontera como preparación.

Al menos 25 personas murieron en ataques israelíes la madrugada del viernes, dijo el ministro de Salud, Firass Abiad, lo que eleva el número de muertos en el Líbano esta semana a más de 720. Dijo que entre los muertos había docenas de mujeres y niños.

El viernes, un ataque aéreo en la madrugada en la ciudad fronteriza de Chebaa, de mayoría suní, alcanzó una casa y mató a nueve miembros de una misma familia, según informó la agencia de noticias estatal. Un residente identificó a los muertos como Hussein Zahra, su esposa Ratiba, sus cinco hijos y dos de sus nietos.

En la ONU, Netanyahu prometió “seguir degradando a Hezbollah” hasta que Israel logre sus objetivos.

Los comentarios de Netanyahu han enfriado las esperanzas de que Estados Unidos apoye una tregua de 21 días entre Israel y Hezbollah para dar tiempo a una solución diplomática. Hezbollah no ha respondido a la propuesta.

El Hezbollah, la fuerza armada más poderosa del Líbano y que cuenta con el respaldo de Irán, comenzó a disparar cohetes contra Israel casi inmediatamente después del ataque de Hamas del 7 de octubre, afirmando que se trataba de una muestra de apoyo a los palestinos. Desde entonces, Hezbollah y el ejército israelí han intercambiado disparos casi a diario, obligando a decenas de miles de personas a huir de sus hogares a ambos lados de la frontera.

Un funcionario de seguridad israelí dijo que espera que una posible guerra contra Hezbollah no dure tanto como la guerra actual en Gaza, porque los objetivos militares israelíes son mucho más limitados.

En Gaza, Israel ha prometido desmantelar el régimen militar y político de Hamás, pero el objetivo en el Líbano es simplemente alejar a Hezbollah de la frontera con Israel, “no un estándar tan alto como Gaza” en términos de objetivos operativos, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a las pautas de información militar.

El ejército israelí dijo que el viernes llevó a cabo decenas de ataques en el transcurso de dos horas en el sur del país, incluidas las ciudades de Sidón y Nabatiyeh. Agregó que el objetivo eran los lanzacohetes y la infraestructura de Hezbollah. Agregó que Hezbollah disparó una andanada de cohetes hacia la ciudad de Tiberíades, en el norte de Israel.

En la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, los trabajadores de la defensa civil sacaron los cuerpos de dos mujeres –Hiba Ataya, de 35 años, y su madre Sabah Olyan– de los escombros de un edificio derribado por un ataque. “Esa es Sabah, esta es su ropa, mi amor”, gritó un hombre cuando apareció el cuerpo.

Israel afirma que sus ataques acelerados de esta semana ya han causado graves daños a la capacidad armamentística de Hezbollah, y varios de sus principales comandantes han sido asesinados en ataques. Las autoridades han sugerido que el limitado lanzamiento de misiles y cohetes de la semana pasada demuestra que ha sufrido un revés.

Pero el grupo contaba con un gran arsenal de cohetes y misiles y sus capacidades restantes siguen siendo desconocidas.

Los dirigentes de Hezbollah y sus partidarios siguen desafiantes. Poco antes de las explosiones del viernes por la noche, miles de personas se habían congregado en otra zona de los suburbios de Beirut para el funeral de tres miembros de Hezbollah muertos en ataques anteriores, entre ellos el jefe de la unidad de drones del grupo, Mohammed Surour.

Hombres y mujeres en la multitud gigante agitaron sus puños en el aire y corearon: “Nunca aceptaremos la humillación” mientras marchaban detrás de los tres ataúdes, envueltos en la bandera amarilla del grupo.

Hussein Fadlallah, jefe de Hezbollah en Beirut, dijo en un discurso que no importa cuántos comandantes mate Israel, el grupo tiene un sinfín de combatientes experimentados que están desplegados en todas las líneas del frente. Fadlallah prometió que Hezbollah seguirá luchando hasta que Israel detenga su ofensiva en Gaza.

“No abandonaremos el apoyo a Palestina, Jerusalén y la oprimida Gaza”, afirmó Fadlallah. “No hay lugar para la neutralidad en esta batalla”.