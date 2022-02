El Universal: Aprobación de AMLO en 65%. “A pesar de los ataques”, dice él

Por su parte, en conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador señaló que de nada les sirvieron los ataques en su contra al destacar la aprobación del 65 por ciento en la encuesta de El Universal.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- El 65 por ciento de la población mexicana aprueba el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, de acuerdo con una encuesta nacional de Buendía & Márquez para El Universal.

De acuerdo con lo dado a conocer por el medio, dicha cifra es similar a la de su imagen personal, ya que el 68 por ciento dijo tener una muy buena o buena opinión del mandatario federal.

No obstante, al utilizar viñetas gráficas para evaluar su gestión, el 54 por ciento lo calificó de manera positiva y el 22 por ciento de manera negativa, mientras que el 23 por ciento se mostró indiferente, según El Universal.

Respecto al rumbo del país, el 51 por ciento consideró que va por buen camino y el 40 por ciento cree que no.

El Universal expuso que la ciudadanía está dividida sobre si ya es momento de observar cambios en lo que va del periodo de López Obrador, pues el 49 por ciento opinó que ya transcurrió tiempo suficiente para exigir resultados al Gobierno y el 47 por ciento estimó que aún es muy pronto. Por otro lado, el 88 por ciento de quienes creen que sería prematuro exigir resultados, aprueba el trabajo del Presidente.

La escolaridad de los ciudadanos podría resultar ser uno de los factores clave para entender la aceptación de López Obrador, ya que existe una brecha diferencial entre aquellos que tienen estudios universitarios y quienes no.

Entre los ciudadanos de educación básica y media, la aceptación del Jefe del Ejecutivo federal es del 68 por ciento, mientras que en los que tienen estudios universitarios o más, la cifra disminuye a 53 por ciento.

La encuesta fue realizada del 17 al 22 de febrero, poco más de tres semanas después de que se diera a conocer una investigación donde se reveló que José Ramón, hijo de López Obrador, y su pareja, Carolyn Adams, vivieron en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sin embargo, El Universal destacó que dicha noticia no afecto la aprobación presidencial, mientras que la mayoría sigue identificando los problemas sociales, la situación económica o la inseguridad como los principales motivos para emitir opiniones sobre el Presidente.

Por su parte, el mandatario señaló esta mañana que de nada les sirvieron los ataques en su contra al destacar la aprobación del 65 por ciento en la encuesta del medio.

“Ahí está, 65 por ciento de aprobación después de todos los ataques […] ¿De qué les sirvió? Las redes sociales, bots, trending topic, nada. Es que la gente es muy inteligente, el pueblo es muy inteligente. El pueblo no es tonto, tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto y les cuesta mucho trabajo cambiar de estrategia. Tienen que entender que ya no es como antes de que la política se hacía en la cúpula. Que el llamado círculo verde no contaba, era el círculo rojo, la llamada sociedad política. Ahora la mayoría es la que decide”, expresó en conferencia de prensa.

Además, el mandatario dijo que no habrá represalias para quien vote en contra en la consulta de Revocación de Mandato, la cual se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

“Que participen libremente. Nosotros respetamos el derecho a disentir. Y la libertad de manifestación de las ideas, las libertades, somos incapaces de amenazar a nadie. Si luchamos contra eso desde hace años. ¿Cómo nosotros vamos a actuar así? Somo libres”, indicó.