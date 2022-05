Elon Musk rompe silencio: Declara en redes sobre juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Por Corina González

Ciudad de México, 28 de mayo (ASMéxico).- El juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard está por llegar a su fin. Luego de seis semanas de testimonios, el 27 de mayo se presentaron los argumentos finales en el caso y comenzaron las deliberaciones del jurado.

A pesar de la enorme cantidad de evidencias presentadas y los testigos, Elon Musk y James Franco fueron los grandes ausentes en el caso. En su demanda, Depp acusó a Heard de tener una relación intramatrimonial con el fundador de Tesla, por lo que el multimillonario fue nombrado originalmente como posible testigo en el caso; sin embargo, finalmente, no testificó.

ELON MUSK ROMPE EL SILENCIO SOBRE EL JUICIO DE JOHNNY DEPP CONTRA AMBER HEARD

Musk, que salió con la actriz durante varios meses después de que ella se separara de Depp, ha compartido lo que piensa sobre el juicio. El hombre más rico del mundo compartió sus comentarios en respuesta al científico investigador del MIT y locutor de podcasts Lex Fridman, quien tuiteó sus conclusiones sobre el juicio.

My takeaways from Johnny Depp vs Amber Heard trial:

1. Fame is one hell of a drug (for some).

2. Psychiatrists & lawyers come in drastically varying levels of skill.

3. Lying to millions of people is something humans are capable of.

4. Love can be messy.

5. Mega pint of wine.

— Lex Fridman (@lexfridman) May 27, 2022