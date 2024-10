Trump llama “animales” o “violadores” a los migrantes. Suena fuerte, pero no es nuevo

En las caricaturas políticas de principios del siglo XX, los migrantes judíos y de Europa del Este eran representados como ratas, mientras que los migrantes chinos eran retratados como una horda de saltamontes , lo que recuerda las imágenes del Apocalipsis, donde langostas con rostros humanos pululan por la Tierra. Durante la pandemia de COVID-19, un evento en sí mismo considerado apocalíptico, el miedo xenófobo se centró en los estadounidenses de origen asiático y los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

Por Yii-Jan Lin

Estados Unidos, 28 de octubre (TheConversation).- Durante un discurso de campaña en Latrobe, Pensilvania, el 19 de octubre de 2024, Donald Trump prometió salvar al país de los migrantes : “Rescataré cada ciudad de Estados Unidos que haya sido invadida y conquistada, y meteremos a estos criminales viciosos y sedientos de sangre en la cárcel o los echaremos de nuestro país”.

Presentar a los migrantes como una amenaza ha sido un pilar del mensaje de Trump desde 2015. Y los términos que utiliza no son sólo despectivos. Puede que no lo parezca, pero Trump continúa una larga tradición en la política estadounidense: usar un lenguaje inspirado en la Biblia.

Cuando el expresidente dice que quienes están en la frontera están “ envenenando la sangre de nuestro país ”, “ animales ” y “ violadores ”, su vocabulario refleja versículos del Nuevo Testamento. El Libro del Apocalipsis , el último libro de la Biblia, dice que quienes están fuera de la ciudad de Dios son “inmundos”; son “perros y hechiceros e inmorales y asesinos e idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira”.

De hecho, los estadounidenses han utilizado la Biblia durante siglos para hablar de los migrantes, especialmente de aquellos a los que quieren mantener fuera. Como estudioso de la Biblia y la política , he estudiado cómo el lenguaje del Apocalipsis moldeó las ideas estadounidenses sobre quién pertenece a los Estados Unidos, tema central de mi libro, Inmigración y Apocalipsis.

LA CIUDAD RESPLANDECIENTE

El libro del Apocalipsis describe una visión del fin del mundo, cuando los malvados serán castigados y los buenos serán recompensados. Cuenta la historia de los enemigos de Dios, quienes adoran a la malvada Bestia del Mar , llevan su marca en su cuerpo y amenazan al pueblo de Dios. Debido a su maldad, sufren enfermedades, catástrofes y guerras hasta que finalmente son destruidos en el lago de fuego.

Los seguidores de Dios, en cambio, entran por las puertas de los muros que rodean la Nueva Jerusalén , una ciudad santa que desciende del cielo. El pueblo escogido de Dios entra por las puertas y vive en la ciudad resplandeciente por la eternidad.

Un grabado en blanco y negro de un árbol enorme en medio de una ciudad brillante y amurallada, con una multitud afuera.

Los evangelistas del siglo XVIII, como el predicador inglés John Wesley, instaron a los pecadores a tomar el camino de la rectitud, hacia la Nueva Jerusalén.

A lo largo de la historia de Estados Unidos, muchos de sus ciudadanos cristianos se han imaginado a sí mismos como santos de Dios en la Nueva Jerusalén. Los colonos puritanos creían que estaban estableciendo el reino de Dios , tanto metafórica como literalmente. Ronald Reagan comparó la nación con la Nueva Jerusalén al describir a Estados Unidos como una “ciudad resplandeciente… construida sobre rocas más fuertes que los océanos, azotada por el viento, bendecida por Dios y llena de gente de todo tipo que vive en armonía y paz”, pero con murallas y puertas.

Reagan estaba citando específicamente al puritano John Winthrop, uno de los fundadores de la Colonia de la Bahía de Massachusetts, cuyo uso de la frase “ciudad sobre una colina” cita el Sermón del Monte de Jesús . Pero la descripción detallada de Reagan coincide estrechamente con la de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21. Al igual que la ciudad celestial de Dios, la imagen de Reagan de los Estados Unidos también tiene cimientos sólidos, muros y puertas, y gente de todas las naciones que aporta tributos.

BLOQUEANDO LAS PUERTAS

Si la gente imagina a Estados Unidos como la ciudad de Dios, entonces es fácil también imaginar enemigos que quieran invadir esa ciudad. Y así es como se ha representado a los migrantes indeseados a lo largo de la historia estadounidense: como enemigos de Dios.

En el siglo XIX, cuando prácticamente todos los políticos eran protestantes, los políticos anticatólicos acusaron a los migrantes irlandeses de llevar la “marca de la Bestia” y de ser leales al “Anticristo ”: el Papa. Afirmaban que los migrantes irlandeses podían formar un ejército impío contra la nación.

A finales del siglo XIX, las novelas de “peligro amarillo” contra la inmigración china imaginaban una horda pagana que se apoderaba de Estados Unidos. Al final de uno de esos libros , se describe a la propia China como un “Dragón Negro” satánico que se abre paso a través de la “Puerta Dorada” de Estados Unidos.

Y todos los grupos de migrantes que no fueron deseados en un momento u otro han sido acusados ​​de ser “inmundos” y enfermos, como los enemigos de Dios en el Apocalipsis. Italianos, judíos, irlandeses, chinos y mexicanos fueron, en algún momento, señalados como insalubres y portadores de enfermedades.

En las caricaturas políticas de principios del siglo XX, los migrantes judíos y de Europa del Este eran representados como ratas, mientras que los migrantes chinos eran retratados como una horda de saltamontes , lo que recuerda las imágenes del Apocalipsis, donde langostas con rostros humanos pululan por la Tierra. Durante la pandemia de COVID-19, un evento en sí mismo considerado apocalíptico, el miedo xenófobo se ha centrado en los estadounidenses de origen asiático y los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México .

Esta constelación de etiquetas del Apocalipsis (portadora de plagas, bestial, invasora, sexualmente corrupta, asesina) ha sido reutilizada y reciclada a lo largo de la historia estadounidense.

EL CIELO TIENE UN MURO

El propio Trump ha descrito a los migrantes como enfermos, “no humanos”, agresores sexuales, violentos y aquellos “a quienes no les gusta nuestra religión”.

Otros han utilizado imágenes del Apocalipsis de manera más explícita para hablar sobre la inmigración. El pastor Robert Jeffress, que predicó en el servicio religioso de la inauguración de Trump en 2017, dijo a los espectadores del programa “Fox & Friends” de Fox News: “Dios no está en contra de los muros , los muros no son ‘anticristianos’, la Biblia dice que incluso el cielo tendrá un muro a su alrededor”. La Conferencia de Acción Política Conservadora celebró un panel en 2017 titulado “Si el cielo tiene una puerta, un muro y una investigación extrema, ¿por qué no puede hacerlo Estados Unidos?”. Incluso hay pegatinas en los parachoques que dicen: “El cielo tiene un muro y una política de inmigración estricta / El infierno tiene fronteras abiertas”.

En efecto, Apocalipsis 21 describe la Nueva Jerusalén celestial con un muro enorme y brillante, “claro como el cristal”, con perlas como puertas. Trump, de manera similar, habla de su “gran y hermosa puerta”, colocada en un muro “hermoso” y enorme que también tiene que ser “transparente”.

La metáfora de la ciudad de Dios ha sido durante mucho tiempo una herramienta de los líderes estadounidenses, tanto para idealizar la nación como para advertir contra la inmigración. Pero el concepto de una ciudad amurallada parece cada vez más obsoleto en un mundo global conectado digitalmente.

A medida que la migración continúa aumentando en todo el mundo debido al cambio climático y los conflictos , yo diría que estas metáforas y las actitudes que impulsan no sólo son obsoletas, sino que exacerban la crisis.

