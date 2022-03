TMZ revela que Chris Rock desconocía que Jada Pinkett Smith padece alopecia

Madrid, 29 de marzo (Europa Press).- Tras el shock inicial, cada vez van saliendo a la luz más detalles sobre todo lo que rodeó a la agresión de Will Smith, que propinó una bofetada a Chris Rock en plena gala de los Óscar después de que el cómico hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa. Nuevas informaciones aseguran ahora que Rock no conocía que Jada Pinkett Smith padecía alopecia.

“Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2’ (‘La Teniente O’Neil 2’. No puedo esperar por verla”, dijo con una sonrisa en referencia a la cabeza rapada de la actriz, similar a la que lució Demi Moore en la cinta de 1997. Una broma ante la que Will Smith inicialmente reaccionó con una sonrisa pero que, tras ver el rostro extremadamente serio de su esposa, se levantó para, sin mediar palabra, subir al escenario y darle un sonoro bofetón a Rock.

“¡Mantén fuera el nombre de mi mujer de tu puta boca!”, le gritó después, ya desde su butaca, Smith hasta dos ocasiones a un incrédulo Rock que solo acertó a decir: “Will Smith acaba de cruzarme la cara”.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022