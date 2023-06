VIDEOS Y FOTOS: Muerte de un adolescente a manos de la policía desata caos en Francia

Por Sylvie Corbet, John Leicester y Alex Turnbull

Nanterre, Francia, 29 de junio (AP) — Francia desplegó el jueves a decenas de miles de policías para tratar de controlar los disturbios que estallaron después de la muerte de un joven de 17 años de edad a manos de la policía, y que obligaron a la población a trasladarse a casa temprano, antes de que los servicios de transporte suspendieran sus actividades de manera anticipada por motivos de seguridad.

El policía acusado de jalar del gatillo durante el incidente del martes enfrenta un cargo preliminar de homicidio voluntario después de que el Fiscal Pascal Prache señaló que su investigación inicial lo llevó a la conclusión de que “no se cumplieron las condiciones para el uso legal del arma”.

A pesar del llamado del Gobierno a mantener la calma y sus promesas de restablecer el orden, los inconformes prendieron fuego a vehículos y basura en Nanterre, un suburbio de París, luego de una marcha pacífica la tarde del jueves en honor al adolescente, identificado únicamente con su primer nombre: Nahel.

🇫🇷 Authorities in some French cities are on the verge of losing control over the situation

In particular, the situation in Marseille is starting to get completely out of control, numerous fires are recorded here.

In many centers of the French rebellion, wholesale robbery of… pic.twitter.com/WOXGIeh3un

