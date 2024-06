El Presidente de EU resiste llamados a poner fin a su candidatura a la Presidencia

Todos los estados ya realizaron sus primarias presidenciales. Las normas demócratas dicen que los delegados que Biden ganó deberían respaldarlo en la próxima convención nacional del partido a menos que él les diga que abandonará la contienda.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- La contienda en Estados Unidos se colocó en el ojo público internacional luego del primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. El objetivo principal del actual Presidente era aliviar las preocupaciones sobre su edad. Sin embargo, las profundizó.

La revista Time, por ejemplo, publicó una fotografía de Joe Biden saliendo de su portada y el encabezado: “Panic”, mientras que los diarios New York Times y Wall Street Journal opinaron que el Presidente debería abandonar la contienda porque no está listo para otros cuatro años.

No obstante, el Presidente Joe Biden prometió el viernes que vencerá a Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre y afirmó que no tiene planes de poner fin a su campaña de reelección, pese a los llamados para que se retire de la contienda.

President Biden’s campaign had a bright fund-raising spell immediately after Thursday’s presidential debate, but many big donors were alarmed by his shaky showing. Some floated interventions and wondered about how to reach Jill Biden. https://t.co/Lnw6zHBpgu — The New York Times (@nytimes) June 29, 2024

El editorial del diario The New York Times pidió a Joe Biden bandonar la contienda por su “incapacidad” para enfrentar a Donald John Trump, candidato del Partido Republicano, un día después de su desempeño en el debate transmitido por la cadena CNN, cuya sede está ubicada en Atlanta, Georgia.

En el artículo titulado “Dentro del desastre del debate de Biden y la lucha por sofocar el pánico demócrata”, el periódico estadounidense señaló que “Biden no es el hombre que era hace cuatro años”, por lo que, según el citado rotativo, no podría ser capaz de vencer al magnate neoyorquino en las elecciones de noviembre del presente año.

“El camino más claro para que los demócratas derroten a un candidato definido por sus mentiras es tratar con sinceridad al público estadounidense: reconocer que Biden no puede continuar su carrera y crear un proceso para seleccionar a alguien más capaz de ocupar su lugar para derrotar a Trump en noviembre”, enfatizó el editorial del NYT, en la cual describió las acciones durante el debate, que le valieron fuertes críticas al mandatario estadounidense.

“[Biden] apareció el jueves por la noche como la sombra de un gran servidor público. Le costó explicar lo que lograría en un segundo mandato. Le costó responder a las provocaciones de Trump. Le costó pedir cuentas a Trump por sus mentiras, sus fracasos y sus planes escalofriantes”, indicó el diario, que también aseveró que el Presidente no logró convencer al público y que el partido demócrata necesitaba a un candidato que pudiera ganar las elecciones de noviembre de 2024.

“Estados Unidos necesita un oponente más fuerte al probable candidato republicano […] Decidir que habrá un nuevo candidato demócrata en esta etapa avanzada de la campaña no es una decisión que se tome a la ligera, pero refleja la escala y la gravedad del desafío que Trump plantea a los valores e instituciones de este país y la incapacidad de Biden para enfrentarlo”, insistió el periódico neoyorquino.

Por su parte, el editorial del diario Wall Street Journal aseveró que Biden debería renunciar a la carrera por la reelección, tras demostrar en el debate de un dí antes, que “ya no está capacitado para gobernar otros cuatro años”.

El citado rotativo planteó la necesidad urgente de considerar un reemplazo para el mandatario demócrata en la boleta electoral, ante las limitaciones que tuvo claramente en el reciente debate. El texto destacó que Biden mostró dificultades para hablar con claridad y completar frases coherentes.

El WSJ también mencionó en su editorial que la respuesta del Presidente frente a Trump fue insuficiente y poco convincente, lo cual habría permitido al ex mandatario ganar el debate, pese a su rendimiento mediocre.

El diario estadounidense resaltó que, a pesar de algunos momentos de lucidez por parte de Biden, su desempeño general, sin guion y teleprompter, fue visto por los votantes como desorientado y perdido.

El Wall Street Journal concluyó que la situación actual planteaba a los demócratas una difícil decisión, de mantener a Biden como nominado con todos los riesgos que ello implicaba, o buscar activamente un nuevo candidato que pudiera ofrecer una alternativa más sólida y competitiva para las elecciones venideras, subrayando la importancia de esta reflexión, no sólo para el futuro de dicho Partido, sino para “el bienestar del país en general”.

Más tarde, la revista Time se sumó a las críticas al publicar en su portada al mandatario estadounidense con un fondo rojo, donde aseguró que”las cosas están oscuras. Los demócratas entran en pánico por el desempeño de Joe Biden en el debate y por lo que sucederá después”.

En un artículo titulado “Dentro del desastre del debate de Biden y la lucha por sofocar el pánico demócrata”, Philip Elliott, corresponsal principal de la revista, escribió que “pánico no es una palabra demasiado fuerte para describir el sentimiento que recorrió el Partido Demócrata de arriba abajo a medida que se desarrollaba el debate.

Tras la culminación del debate, el Time concluyó que “para muchos demócratas que vieron el debate, el problema es que lo que Biden cree está empezando a parecer cada vez más incompatible con la realidad”.

‘Things are dark.’ Democrats are panicking about Joe Biden’s debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7w pic.twitter.com/prSyM36E6n — TIME (@TIME) June 28, 2024

Por su parte, Trump afirmó que el problema de Biden no eran sus 81 años de edad, sino su incompetencia. También se preguntó cómo Estados Unidos iba a poder sobrevivir “cinco meses más” con Biden en el poder. “Este es el momento más peligroso en la historia de nuestro país”.

“El problema de Biden no es su edad, es su incompetencia. Es tremendamente incompetente […] El Biden del escenario de ayer es el mismo que nos dio fronteras abiertas y una inflación disparada”, dijo el magnate neoyorquino, en Chesapeake, Virginia, durante su primer mitin tras el debate presidencial.

“Cuando pienses en el Joe Biden que viste en el debate hazte una pregunta: ¿crees que un hombre que ha sido vencido por unas escaleras, al que lo ha tirado su bicicleta, que perdió una batalla con una chaqueta y está constantemente perdido conseguirá estar cuatro años más en la Casa Blanca?”, señaló Trump, en un video publicado en su red Truth Social.

En la grabación al actual mandatario estadounidense tropezando al subir las escaleras del avión presidencial, en 2021. Además de que se le observaba cayendo al intentar bajar de una bicicleta, en 2022.

En tanto que Barack Hussein Obama II​ -Presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017- apoyó a Biden, al indicar que las “malas noches de debate” podían suceder.

“Suceden malas noches de debate, lo sé. Pero esta elección sigue siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente de a pie toda su vida y alguien que sólo se preocupa por sí mismo”, escribió Obama, en su cuenta de la red social X, haciendo referencia a Biden y Trump, respectivamente.

El expresidente escribió a Biden como “alguien que dice la verdad y que distingue el bien del mal” y a Trump como “alguien que miente entre dientes para su propio beneficio”.

“Anoche eso no cambió, y por eso hay tanto en juego en noviembre”, añadió el político demócrata, que también compartió en sus redes un enlace para contribuir con un donativo a la campaña de Biden, quien por su parte, estuvo en Raleigh, Carolina del Norte, donde intentó poner freno en el suyo a las críticas recibidas por su desempeño en el debate.

“No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego”, recalcó Biden, quien también admitió que no caminaba “con tanta facilidad” como solía, no hablaba de manera “tan fluida”, ni debatía tan bien como en el pasado, pero sabía “decir la verdad” y hacer su labor.

“Estoy en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre. Si ganamos aquí, ganamos las elecciones”, dijo el Presidente estadounidense.

PREVÉN DIFICULTAD EN REMPLAZO DE BIDEN

El titubeante desempeño del Presidente Joe Biden en el debate ha hecho que algunos en su partido se empiecen a cuestionar si debería ser reemplazado en las boletas antes de los comicios de noviembre en Estados Unidos.

No hay evidencia de que Biden esté dispuesto a poner fin a su campaña. Y para los demócratas sería casi imposible reemplazarlo a menos que él elija desistir. Estas son las razones:

DELEGADOS DE BIDEN LO RESPALDAN

Todos los estados ya realizaron sus primarias presidenciales. Las normas demócratas dicen que los delegados que Biden ganó deberían respaldarlo en la próxima convención nacional del partido a menos que él les diga que abandonará la contienda.

El Presidente indicó que no tiene planes de hacer eso, diciéndoles a sus simpatizantes en Atlanta poco después de que salió del escenario del debate: “Sigamos adelante”. Lauren Hitt, portavoz del equipo de campaña de Biden, fue aún más clara el viernes: “Desde luego que no se retirará”.

Las convenciones y sus normas están controladas por los partidos políticos. El Comité Nacional Demócrata podría reunirse antes de que se inaugure la convención el 19 de agosto y modificar la forma como se hacen las cosas, pero eso es improbable mientras Biden siga intentando ser reelegido.

Las normas actuales dicen: “Los delegados elegidos a la convención nacional que estén comprometidos con un candidato presidencial deberían reflejar fielmente los sentimientos de los que los eligieron”.

La vicepresidenta Kamala Harris no podría reemplazar a Biden automáticamente

La vicepresidenta es la compañera de fórmula de Biden, pero eso no significa que ella pueda reemplazarlo como candidata presidencial de forma automática. Biden tampoco puede decretar que ella lo reemplace si él decidiera repentinamente abandonar la contienda.

La Convención Nacional Demócrata se llevará a cabo en Chicago, pero el partido ha anunciado que efectuará una votación virtual para nominar formalmente a Biden antes de que comiencen las actividades en persona. No se ha establecido aún la fecha exacta para la votación.

Si Biden opta por abandonar su campaña por la reelección, probablemente Harris se sumaría a otros demócratas que deseen reemplazarlo. Pero eso probablemente crearía un escenario en el que ella y otros acaben cabildeando a las delegaciones estatales en la convención para tratar de obtener su respaldo.

Eso no ha ocurrido en el Partido Demócrata desde 1960, cuando John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson compitieron por votos durante la convención demócrata de ese año en Los Ángeles.

OTROS POSIBLES CANDIDATOS DEMÓCRATAS TAMBIÉN ENFRENTARÍAN RETOS

Además de la vicepresidenta, otros que habían respaldado a Biden en 2024 mientras albergaban sus propias aspiraciones presidenciales para ciclos futuros incluyen al gobernador de California, Gavin Newsom; a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y al representante por California Ro Khanna.

Y otros a los que Biden superó durante las primarias presidenciales del partido en 2020 podrían intentarlo de nuevo, incluidos los senadores Bernie Sanders de Vermont, Elizabeth Warren de Massachusetts y Amy Klobuchar de Minnesota, al igual que el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

Si Biden abandonara la contienda abruptamente, grupos conservadores han dejado entrever que interpondrán demandas en todo el país para cuestionar la legalidad del nombre del candidato demócrata en las boletas.

Pero Elaine Kamarck, investigadora sénior de estudios de gobernanza en la Brookings Institution en Washington, que escribió un libro acerca del proceso de nominación presidencial y también es integrante del brazo regulador del Comité Nacional Demócrata, dijo que las cortes se han mantenido constantemente fuera de las primarias políticas, siempre y cuando los partidos que las organizaran no estuvieran haciendo nada que contraviniera otros derechos constitucionales, tales como la supresión de votantes con base en la raza.

“Constitucionalmente está muy claro que esto está dentro de la jurisdicción del partido”, dijo Kamarck en una entrevista antes del debate. “El asunto de nominar a alguien para que represente a un partido político es asunto del partido político”.

-Con información de Zeta y AP