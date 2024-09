Fer Altuzar crea un universo fuera de este mundo para “Lunastasia 777”, su primer LP

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- A finales de julio llegó a plataformas de streaming “Lunastasia 777”, el primer álbum de Fer Altuzar, en el que la cantautora lleva de la mano a sus escuchas a un mundo lleno de magia y misticismo.

Para “Lunastasia 777”, Fer no sólo creo un universo sino también un nuevo género llamado fairy pop, o como ella lo llamaría “música de las hadas”, en el que combina la psicodelia con el indie, el pop alternativo, el dream pop, el R&B, y otros ritmos más.

En entrevista para SinEmbargo, la música compartió que el concepto espiritual que sigue las letras de “Lunastasia 777” surgió gracias a sus papás, quienes en repetidas ocasiones le hacían comentarios como el “no ya lo tienes, siempre tienes que intentar” o “cuando tengas una visión muy clara inténtalo hasta que tengas el sí”.

“Siento que se me quedó mucho esa idea desde chiquita, entonces soy muy aventada al intentar cosas nuevas y creo que esto me llegó gracias a que, poco a poco, fui curtiendo mi propia personalidad y empecé a entender que, exacto, que la vida es un juego si sigues conectando con tu niño interior y al final sí, creo que todo es energía y todo lo puedes atraer con una mentalidad específica que, obviamente, hace que hagas cosas para conseguir lo que quieres, no es nada más ‘voy a manifestar y lo voy a pedir’, es cuándo lo pides, cuándo lo manifiestas y cuándo sientes que ya está acá, incluso hace que lo veas como algo posible, empiezas a hacer cosas que te acercan a eso”, expresó.