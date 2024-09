BITS | EA SPORTS FC 25, una de las mejores entregas de los últimos años

Los cambios y las adiciones que ha sufrido esta entrega son más notorios, entre ellos está un nuevo modo de juego: Rush. Esta entrega se siente, por primera vez en mucho tiempo, mucho más fresca que busca innovar dentro del pequeño espacio donde puede hacerlo.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- La franquicia más popular de fútbol está de regreso, en esta ocasión, con su segundo juego bajo el nombre de EA SPORTS FC, desde que dejaran la licencia de FIFA tras la entrega del 2022. Una nueva franquicia que ha mantenido las bases de su antiguo nombre, pero que, desde su primera entrega ha buscado refrescar una fórmula y modos de juegos que parecían mantenerse con mínimas actualizaciones año tras año, no obstante, este año en específico, los cambios y las adiciones son más notorios y le sientan bien en la constante búsqueda de mejora y reinvención.

Si bien ya conocemos los modos de juego tradicionales de cada entrega, es importante destacar que principalmente el modo carrera ha sufrido bastante mejoras, la primera de ellas es la posibilidad de comenzar una carrera con alguno de tus ídolos favoritos, gracias a la adición de “Origin stories” que nos permite seleccionar por primera vez a algún jugador de la clasificación de íconos, tal vez quieras darle una diferente carrera a Zinedine Zidane, una mejor despedida a la carrera de Ronaldinho o tal vez hacer que Thierry Henry nunca vaya al Barcelona y termine su historia con Arsenal. Además, puedes seleccionar algún punto en su historia para comenzar desde ahí o empezar una historia completamente nueva, a decisión es tuya y tendrás muchas opciones para hacerlo.

FC IQ es la segunda adición al juego que más podemos destacar, específicamente está integrada a la administración del equipo con el que jugamos y claro, también está disponible en el modo carrera. Con esta nueva herramienta, podremos cambiar los roles de nuestros jugadores de una manera mucho más profunda, no sólo de posición, sino de labores que estos deben realizar a la hora del juego, lo que mejora por completo la parte táctica de un partido y el cómo deseas jugar, aunque claro, deberás invertir un poco de tu tiempo para entender todas las posibilidades y hacerlo de la mejor manera, ya que dependiendo de ello tus jugadores se sentirán mejor y tendrán una química mucho más grande en el terreno de juego.

Un nuevo modo de juego es Rush, la cereza del pastel y es que ha pasado mucho tiempo desde que vimos alguna adición al juego, probablemente Volta, sea lo más cercano, una pequeña versión de FIFA Street, pero que al final no terminó de convencer a los fanáticos de la saga. Aunque Rush no es el mismo concepto, tiene una clara inspiración en el fútbol 7. Primero que nada acá tenemos fútbol 5, 4 jugadores controlados por una persona y el portero controlado por la IA, una cancha reducida en tamaño y una regla similar de fuera de juego a la de fútbol 7 con líneas punteadas que dividen el campo. Los partidos son de 7 minutos y el reloj se detiene cuando el balón abandone el campo, además de que no existen las tarjetas rojas y contamos con una tarjeta azul que implica que uno de nuestros jugadores esté tiempo fuera del campo dejándonos con desventaja o que quede fuera del partido por acumulación de tarjetas. Todo esto y muchas más reglas hacen de Rush la mejor y más divertida adición a esta entrega, el juego es dinámico, rápido, intenso y nos brinda la gran experiencia de fútbol de sala con grandes figuras del fútbol mundial. A todo esto podemos sumarle, más características de Rush, como la casa club donde juntamos figuras de diferentes equipos para el nuestro, personalizar espacios, nuestro kit, el uso bastante importante de redes sociales dentro del juego, las celebraciones con nuestros compañeros, entre muchas otras cosas.

Por último, los jugadores también han sufrido grandes mejoras, desde los porteros en sus movimientos y quienes estarán más atentos a su portería después de moverlos manualmente, además de que tienen nuevas animaciones como atajadas con los pies, despeje con los puños, atajadas normales y demás, dándole movimientos mucho más realistas. La defensa también tiene mejoras, pero principalmente la adición del “foul profesional” donde podrás detener un ataque de manera táctica y por el cual siempre recibirás una tarjeta amarilla. Claro, también tenemos mejoras en los pases, ataque y animaciones en general lo cual mejora bastante la experiencia.

EA SPORTS FC 25 es igual y diferente al mismo tiempo, pero en un buen sentido, lo bien hecho del año pasado regresa de mejor manera y se siente, por primera vez en mucho tiempo, una entrega mucho más fresca que busca innovar dentro del pequeño espacio donde puede hacerlo y sin duda, lo ha hecho de gran manera.

