El “Chucky” Lozano anota un “hat-trick” y el PSV golea a un Ajax que podría descender

AS MÉXICO

El mexicano tuvo una actuación redonda en la goleada 5-2 ante el Ajax en Eindhoven; el equipo de Ámsterdam se encuentra en un inédito último lugar de la Liga holandesa y comienza a coquetear con el descenso.

Por Sebastián Gómez

Ciudad de México, 29 de octubre (As México).– Vaya noche la que tuvo Hirving Lozano durante el encuentro entre el PSV vs Ajax, pues no le bastó ni uno ni dos y se fue a casa luego de anotar tres goles y darle la victoria 5-2 al conjunto Rojiblanco. Jugador del partido, coreado por toda la afición y reconocido por el rival, nada más que pedirle al atacante mexicano para arrancar de buena forma su segunda etapa con el equipo de los Países Bajos.

Corría el minuto 20, cuando “Chucky” Lozano recibió un pase de Boscagli por banda izquierda, recortó al centro, ingresó al área y sin dudarlo, la prendió en cuanto vio el espacio. Raso, fuerte y colocado, como dictan los canones para vencer al arquero alemán Diant Ramaj y de paso colocar en la pizarra el segundo tanto de la noche, mismo con que igualaron las condiciones

El segundo de la noche para Hirving, cayó al minuto 60, luego de una triangulación exitosa en dónde supieron infiltrarse entre líneas. De medio campo al pique por banda derecha, y un trazo al centro del área que Lozano tuvo únicamente que empujar; con este gol, el marcador se inclinaba totalmente para los locales pues ya lo ganaban 4-2.

Para finalizar con la gran actualización del mexicano y dejar claro que en efecto era su noche, pues hasta los rebotes le favorecieron, cerró con un gol fortuito que luego de detener el guardameta, le rebotó en la cabeza para así marcar el 5-2 a favor del PSV y firmar el hat-trick en su cuenta personal.

Tanto Santi Giménez como ahora Lozano, le dieron la victoria a sus respectivos equipos, y tocaron las redes en tres ocasiones distintas. frente al Ajax durante esta misma temporada, algo nunca antes visto y que demuestra el actual poderío en ataque con que cuentan los nacionales.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.