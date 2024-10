Trump alaba su mitin en NY y dice desconocer al comediante que insultó a Puerto Rico

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 29 de octubre (LaOpinión).- Donald Trump intentó desmarcarse del chiste que un humorista hizo en su mitin en Nueva York sobre Puerto Rico, aunque admitió que en ese encuentro se dijeron “algunas cosas malas”.

Por ello, Trump calificó su mitin en el Madison Square Garden como un “festival de amor”, mientras continúan las reacciones negativas por los comentarios racistas.

Donald Trump just addressed the racial insult that was hurled at the people of Puerto Rico at his Madison Square Garden hate rally. Instead of apologizing, he's blabbing that "it's no one's fault."

As a Puerto Rican, I'm beyond words and hope every Puerto Rican sees this and… pic.twitter.com/O3BZjjRATx

— Ritchie Torres (@RitchieTorresNY) October 30, 2024