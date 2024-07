Exgobernador de Chihuahua retoma hilos de poder y de a poco vuelve a la vida pública

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- César Duarte Jáquez parece estar cada vez más lejos de enfrentar a la justicia por el desvío de recursos que se le imputó y por el cual enfrenta un proceso en libertad. El exgobernador de Chihuahua ha sido captado en festejos y en restaurantes departiendo, mientras que incondicionales suyos ocupan puestos clave en el poder y, según han denunciado activistas políticos, desempeñan roles cruciales en mantener la estructura de protección que permite a Duarte y sus colaboradores operar con relativa impunidad.

Duarte fue captado, por ejemplo, o en el festejo Enrique “Kike” Valles, un expriista que fue síndico municipal y que acaba de ser candidato, pero ahora por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Chihuahua en la elección pasada. En esa fiesta, Duarte también apareció junto al exauditor Jesús Manuel Esparza, quien es señalado por actos de corrupción durante la etapa “duartista” (2010-2016).

Aunado a ello, en semanas anteriores el exgobernador también fue captado en un restaurante del centro de la ciudad, cerca del Palacio de Justicia y otras instituciones gubernamentales, cuya fotografía causó polémica y revuelo, junto con la reciente designación de Graciela Ortiz, una excolaboradora suya, como presidenta interina del PRI.

Lo cierto es que desde la liberación de Duarte en junio pasado, los eventos parecen favorecer al exmandatario. El pasado 8 de julio, el Gobierno de Chihuahua perdió una demanda en Estados Unidos para recuperar propiedades que Duarte adquirió en Texas, Nuevo México y Florida. De acuerdo con la información publicada por Excélsior, el Gobierno estatal de Chihuahua, encabezado en su momento por Javier Corral, había contratado una firma de abogados para recuperar al menos 50 propiedades del exgobernador en Estados Unidos, pero el estado no logró recuperar esos bienes.

Además, el pasado 20 de junio, el reportero Jesús Esquivel reveló que el exgobernador y su familia han continuado comprando propiedades en Estados Unidos. Según la nota publicada en Proceso, Duarte, liberado el 7 de junio, comenzó a adquirir nuevas viviendas para sus hijos en El Paso, Texas, con un valor total superior a los 881 mil dólares.

La reaparición de César Duarte y su grupo ha sido notoria y ha generado expectativas e interrogantes, entre las cuales se ha planteado cuestionamientos sobre si podría regresar a las filas del Revolucionario Institucional (PRI), partido ahora debilitado y en un proceso de resquebrajamiento bajo la búsqueda de reelección de Alejandro Moreno. La designación de Ortiz, quien tuvo vínculos estrechos con Duarte al ser su secretaria de Gobierno durante su sexenio, refuerza la percepción de que el grupo duartista sigue siendo relevante en la política del estado.

Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI en Chihuahua, fue cuestionado al respecto y comentó en entrevistas con medios chihuahuenses que la decisión de reincorporarse al PRI dependería de Duarte. Además de tratarse de una decisión que no solo depende de él, sino de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, el mismo órgano del partido que determinó su expulsión.

“Él sufrió un proceso de expulsión que se litigó por parte de él y, bueno, (su regreso) es un proceso que él tendría que seguir ante la Comisión de Justicia Partidaria y no ante el comité estatal en caso de que él quisiera, pero no sé si esté en su agenda regresar o no, y no se trata de que yo quiera recibirlo o no, es un tema que hay que tratar ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que es la que inició el proceso para su expulsión”, especificó el líder estatal.